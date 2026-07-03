Mireasa, sezonul 13. Daniela și doamna Melinda, replici dure din cauza acuzațiilor despre relațiile intime

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Atmosfera din casa Mireasa a atins punctul de fierbere în urma unei dezbateri intense legate de Darius și presupusele contacte intime. Subiectul a stârnit reacții puternice, însă lucrurile au degenerat complet între Daniela și doamna Melinda. Între cele două s-a lăsat cu un schimb dur de replici și cuvinte grele, după ce opiniile lor diferite asupra acestei situații au provocat un conflict deschis.

Vineri, 03.07.2026, 14:16