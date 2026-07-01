Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda o desființează pe Daniela: „Ai stat cu Darius pentru competiție!”

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Tensiune dincolo de limite în casă, după ce Doamna Melinda a lansat o acuzație extrem de dură la adresa Danielei! Aceasta a afirmat răspicat că Daniela nu a fost sinceră în sentimentele ei și că a stat în relație cu Darius doar din interes, ca strategie pentru competiție. Reacția Danielei nu s-a lăsat așteptată, iar atmosfera a devenit imediat sufocantă. Schimbul tăios de replici a culminat cu o răbufnire plină de durere: „Nu mai vreau să discut cu tine, lasă-mă în pace!”. După această confruntare epuizantă, Doamna Melinda a fost complet copleșită de emoții și a izbucnit și ea în lacrimi.

Miercuri, 01.07.2026, 14:55