Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda reacționează după atacul Doamnei Mihaela: „Nu consum alcool, voi acționa legal!”

Ediția din 8 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O scrisoare primită din afara casei a devenit mărul discordiei și a declanșat un conflict între două mame. Doamna Mihaela a lansat o acuzație extrem de dură la adresa Melindei, susținând, pe baza informațiilor primite, că aceasta ar avea probleme cu consumul de alcool: „bea de stinge”. Reacția Melindei a fost imediată și categorică. Vizibil afectată de gravitatea afirmațiilor, aceasta nu doar că a negat vehement acuzațiile, dar a și dezvăluit că are o aversiune personală față de consumul de alcool.

Miercuri, 08.04.2026, 14:19