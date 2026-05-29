Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise

Lucian Viziru rupe tăcerea după acuzațiile fanilor de pe TikTok! Fostul actor recunoaște consumul de substanțe interzise din trecut, dar respinge zvonurile legate de alcoolism.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 11:38 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 11:41
Lucian Viziru a recunoscut consumul de substanțe interzise. Cu ce probleme se confruntă actorul după ce a fost acuzat că „cerșește” în online | Hepta
Lucian Viziru a recunoscut faptul că se confruntă cu probleme în această perioadă din viața sa. Actorul a declarat că ar fi consumat substanțe interzise. În vârstă de 50 de ani, Lucian Viziru ar avea probleme și cu consumul de alcool. Recent, el a fost acuzat că „cerșește” bani în timpul live-urilor pe care le face pe TikTok.

Lucian Viziru a recunoscut consumul de substanțe interzise

Acuzațiile tot mai grave s-au strâns, iar Lucian a rupt în cele din urmă tăcerea. Tot scandalul ar fi pornit tocmai după ce mai mulți fani l-au acuzat că este amețit în timp ce face live pe TikTok. Lucian a spus că în trecut a consumat substanțe interzise, însă a încercat să se apere spunând că nu a făcut niciodată abuz de ele. Fostul actor din telenovele a mai spus că „toată lumea din showbiz a fost euforică măcar o dată în viață”. Recent, Lucian a fost invitat la un podcast, iar acolo a făcut multe dezvăluiri neașteptate.

„Până acum ar fi trebuit să răspund cu „nu”, dacă răspunsul era nu, dar în showbiz nu cred că există cineva care să nu fi consumat. Da, am consumat, dar nu la modul hardcore. Nu vreau să detaliez pentru că se uită fiica mea”, a spus acesta, conform Cancan.

Viziru a jucat de-a lungul timpului în unele dintre cele mai de succes telenovele. El a povestit că a venit de multe ori mahmur la filmări, iar acest lucru l-a împiedicat să se conecteze la ceea ce a avut de făcut. Salvarea sa a fost chiar fratele său, Augustin Viziru, care l-a ajutat de fiecare dată când s-a confruntat cu probleme.

Cu ce probleme se confruntă actorul după ce a fost acuzat că „cerșește” în online

„E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a declarat Viziru, conform publicației menționate anterior.

Deși în ultima perioadă fanii l-au acuzat că este din nou sub influența alcoolului, acesta a respins categoric eticheta care i s-a pus în online.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar, etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcoolic. Un alcoolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz”, a mai spus acesta.

