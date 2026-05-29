Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie

Rusaliile 2026 sunt sărbătorite pe 31 mai și 1 iunie. Află semnificația Pogorârii Sfântului Duh, tradițiile românești și cele mai puternice rugăciuni rostite în prima zi de Rusalii.

Sărbătoarea Sfintelor Rusalii se apropie. Rugăciunile puternice rostite de credincioși în ziua Pogorârii Sfântului Duh

Sărbătoarea Sfintelor Rusalii se apropie, iar aceste rugăciuni le pot fi de folos credincioșilor. Rusaliile reprezintă sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh și marchează una dintre cele mai importante zile din calendarul bisericesc pentru creștinii ortodocși de pretutindeni.

În anul 2026, Rusaliile au loc duminică, 31 mai 2026 – prima zi de Rusalii – și luni, 1 iunie 2026 – a doua zi de Rusalii. Cea de-a doua zi coincide anul acesta și cu Ziua Copilului. În România, ambele zile sunt sărbători legale, însă doar ziua de luni aduce efectiv o zi liberă suplimentară, deoarece prima zi de Rusalii cade duminica.

Rusaliile se sărbătoresc la 50 de zile după Paște și celebrează Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor. Această sărbătoare este marcată în calendar cu cruce roșie, ceea ce înseamnă că muncile grele sunt interzise.

În unele zone ale țării este cunoscută această rugăciune puternică, ce trebuie rostită în cea mai importantă zi, prima zi de Rusalii. Creștinii obișnuiesc să își împodobească locuințele cu ramuri verzi de nuc, simbol al limbilor de foc, semne ale coborârii Sfântului Duh.

Cea mai puternică rugăciune de Rusalii

Rugăciunea „Împărate Ceresc” este rostită de credincioși în ziua de Rusalii. Aceasta este considerată una dintre cele mai puternice rugăciuni adresate Sfântului Duh.

Rugăciunea „Împărate Ceresc”

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi, nemernicii, ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi. Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor, ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare.

Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase.

Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Şi ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Şi aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”

Rugăciunea Sărbătorii Cincizecimii care te poate feri de rele

În cadrul sărbătorii Cincizecimii, în Biserica Ortodoxă se oficiază o slujbă specială numită Vecernia Plecării Genunchilor. În timpul acesteia, preotul și credincioșii îngenunchează pentru prima dată după Paște și citesc șapte rugăciuni speciale de invocare a Sfântului Duh.

Se crede că rugăciunea de mai jos îi ajută pe credincioși să se ferească de rele.

„Înaintea Ta suntem puși din pântecele maicii noastre; Dumnezeul nostru Tu ești. Dar pentru că s-au împuținat întru deșertăciune zilele noastre, am pierdut ajutorul Tău și suntem lipsiți de toată apărarea.

Însă, nădăjduind spre îndurările Tale, strigăm Ție: păcatele tinereților noastre și ale neștiinței nu le pomeni și de cele ascunse ale noastre ne curățește. Nu ne lepăda în vremea bătrâneților; când scade tăria noastră, nu ne părăsi.

Mai înainte de a ne întoarce în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la Tine și caută spre noi cu blândețe și cu har. Cumpănește fărădelegile noastre cu îndurările Tale; pune adâncul îndurărilor Tale împotriva mulțimii păcatelor noastre.

Caută din înălțimea Ta cea sfântă, Doamne, spre poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine multă îndurare. Cercetează-ne cu bunătatea Ta; mântuiește-ne de tirania diavolului; întărește viața noastră cu legile Tale cele sfinte și sfințite.

Înger păzitor credincios pune poporului Tău; pe noi, pe toți, ne adună întru Împărăția Ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc în Tine; iartă-le lor și nouă păcatele; curățește-ne cu lucrarea Sfântului Tău Duh; nimicește uneltirile vrăjmașului cele ce sunt asupra noastră. Amin.”