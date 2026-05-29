Alina Crișan a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A.

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A., a fost condamnată la închisoare cu suspendare! Află ce pedeapsă a primit artista după ce a fost prinsă la volan.

Momente neașteptate pentru Alina Crișan, care se confruntă cu acuzații grave. Fosta solistă din trupa A.S.I.A. ar fi fost condamnată la închisoare cu suspendare.

Cunoscută pentru perioada în care a fost solista trupei, Alina Crișan a fost condamnată într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

S-a stabilit că Alina va primi o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Fosta membră a trupei A.S.I.A. apare într-un dosar penal care a fost înregistrat pe portalul instanțelor de judecată.

Acesta are ca obiect conducerea vehiculului sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor din presă, dosarul a fost înregistrat spre finalul anului trecut. Fapta pentru care ar fi fost judecată ar fi avut loc în urmă cu trei ani, în 2023.

Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A.

Judecătorii au decis ca Alina să aibă o pedeapsă cu suspendare. Aceasta va executa pedeapsa cu o supraveghere pentru o perioadă de doi ani. În această perioadă, Alina trebuie să respecte mai multe obligații impuse de autorități și să se afle under monitorizarea Serviciului de Probațiune.

Printre măsurile dispuse de instanță se numără prezentarea periodică la probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Alina va trebui să respecte programul de supraveghere stabilit de autorități și să anunțe schimbările de domiciliu sau cele care țin de locul de muncă. Dacă Alina nu respectă obligațiile impuse, acest lucru poate duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei în regim de detenție.

Alina Crișan a avut la dispoziție 30 de zile pentru a contesta hotărârea pronunțată în instanță. Decizia nu ar fi fost atacată de Alina, conform informațiilor apărute în presă. Alina a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, odată cu participarea sa în trupa A.S.I.A.

Artista și-a continuat ulterior activitatea muzicală în proiecte solo sau alături de trupa Direcția 5. În ciuda succesului său, Alina a ales o viață tot mai privată în ultimii ani.