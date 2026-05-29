Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alina Crișan a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A.

Alina Crișan a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A.

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A., a fost condamnată la închisoare cu suspendare! Află ce pedeapsă a primit artista după ce a fost prinsă la volan.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 12:23 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 12:50
Alina Crișan a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A. | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Momente neașteptate pentru Alina Crișan, care se confruntă cu acuzații grave. Fosta solistă din trupa A.S.I.A. ar fi fost condamnată la închisoare cu suspendare.

Alina Crișan a fost condamnată la închisoare cu suspendare

Cunoscută pentru perioada în care a fost solista trupei, Alina Crișan a fost condamnată într-un dosar penal privind conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

S-a stabilit că Alina va primi o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Fosta membră a trupei A.S.I.A. apare într-un dosar penal care a fost înregistrat pe portalul instanțelor de judecată.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alina Crisan iubește din nou! Cine e bărbatul care o face fericită

Acesta are ca obiect conducerea vehiculului sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor din presă, dosarul a fost înregistrat spre finalul anului trecut. Fapta pentru care ar fi fost judecată ar fi avut loc în urmă cu trei ani, în 2023.

Ce acuzații i se aduc fostei solistă din trupa A.S.I.A.

Judecătorii au decis ca Alina să aibă o pedeapsă cu suspendare. Aceasta va executa pedeapsa cu o supraveghere pentru o perioadă de doi ani. În această perioadă, Alina trebuie să respecte mai multe obligații impuse de autorități și să se afle under monitorizarea Serviciului de Probațiune.

Citește și: V-o amintiți pe fosta componentă a trupei A.S.I.A.? Ce face Alina Crișan după desparțirea de DDY Nunes? Nu a ajuns bine deloc...

Printre măsurile dispuse de instanță se numără prezentarea periodică la probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Alina va trebui să respecte programul de supraveghere stabilit de autorități și să anunțe schimbările de domiciliu sau cele care țin de locul de muncă. Dacă Alina nu respectă obligațiile impuse, acest lucru poate duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei în regim de detenție.

Citește și: Alina Crișan a fost prinsă când îsi înșela iubitul. Declarații halucinante ale fostului partener!

Alina Crișan a avut la dispoziție 30 de zile pentru a contesta hotărârea pronunțată în instanță. Decizia nu ar fi fost atacată de Alina, conform informațiilor apărute în presă. Alina a devenit cunoscută la începutul anilor 2000, odată cu participarea sa în trupa A.S.I.A.

Citește și: Alina Crișan a fost prinsă când îsi înșela iubitul. Declarații halucinante ale fostului partener!

Artista și-a continuat ulterior activitatea muzicală în proiecte solo sau alături de trupa Direcția 5. În ciuda succesului său, Alina a ales o viață tot mai privată în ultimii ani.

Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interz... „Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin. Cu ce probleme se confruntă Dana Hauer și ce decizie radicală a luat...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut răspunde Valentina Pelinel când a fost întrebată dacă este însărcinată Cum a putut răspunde Valentina Pelinel când a fost întrebată dacă este însărcinată
Observatornews.ro Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească: "Ca o bombă. Au zburat termopane" Cum arată apartamentul din Galați peste care s-a prăbușit drona rusească: "Ca o bombă. Au zburat termopane"
Antena 3 Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior
SpyNews Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum Imaginile care îți sfâșie inima! Tânărul de 19 ani care a murit în accidentul din Brăila, condus pe ultimul drum
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce momente de groază au trăit Adrian Minune și soția lui în primul lor apartament. Ce au povestit despre locuința bântuită
Ce momente de groază au trăit Adrian Minune și soția lui în primul lor apartament. Ce au povestit despre...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Ramona Olaru a ajuns pe mâinile medicilor. Ce a dezvăluit de pe patul de spital, înainte de operație
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x