Survivor, 30 mai 2026. Schimb de replici acide între Gigi Nicolae și Lucian Popa: „Este un bărbat neasumat”

Luptă intensă pentru colanul de imunitate la Survivor România. Tensiunile au explodat între concurenți după Consiliu, iar schimbul de replici dintre Gigi Nicolae și Lucian Popa a atras atenția tuturor.

Lupta pentru colanul de imunitate a fost una extrem de strânsă și aprigă. La final, doar unul dintre cei nouă concurenți rămași în competiție s-a putut bucura de mult râvnita imunitate înainte de săptămâna finală. „Am o energie pozitivă și un vibe bun, sunt pregătită de joc”, a spus Andreea Munteanu înainte de confruntare, fiind una dintre concurentele care nu câștigaseră niciodată până acum colanul de imunitate. În același timp, între Bibi și Lucian, dar și între Ramona și Bianca Giurcanu, au existat mai multe discuții aprinse despre strategiile potrivite pentru această etapă a competiției. Ajunși la joc, cei nouă concurenți au primit o veste importantă din partea lui Adi Vasile. „Greul cu care ați devenit prieteni este aproape de final. Sunteți cei mai buni concurenți dintre toți cei care au început această competiție. Trebuie să vă spun că urmează ultimul Consiliu, înainte de săptămâna finală. Sunt convins că fiecare se va mobiliza pentru jocul de Imunitate”, le-a transmis prezentatorul. După o luptă dificilă pentru cea mai importantă recompensă înainte de ultimul Consiliu, colanul de imunitate a ajuns la Andreea. Concurenta l-a învins pe Lucian în duelul final și a reușit să își asigure locul în săptămâna decisivă. A urmat întoarcerea la careu, unde Adi Vasile a analizat strategiile concurenților, însă au ieșit la iveală și detalii neașteptate despre jocurile făcute în culise. Tensiunea a crescut rapid, iar schimbul de replici dintre Gigi Nicolae și Lucian Popa a acaparat atenția tuturor. Gigi l-a acuzat pe Lucian că este neasumat și că își bazează deciziile pe părerile celor mai puternici concurenți. „După cum se știe, și el a spus că merge întotdeauna și se sfătuiește cu Gabi. Săptămâna trecută la fel a făcut. Nu mai văd relevanța. Dacă tu te sfătuiești cu toată lumea, la ce îți mai trebuie colanul acela? Eu consider că atunci când ai colanul trebuie să îți asumi și responsabilitatea votului. Poate la Survivorul următor o să mă vezi și la duel”, a spus Gigi. Discuțiile dintre Lucian, Gigi și Gabi Tamaș au continuat și după întoarcerea concurenților în trib. „Eu am avut o discuție cu Gigi în care mi-a spus să o votez pe Andreea. Gabi a aflat despre asta și i-a spus lui Gigi. Gigi mi-a vorbit foarte urât, foarte vulgar. Vorbește ca la ușa cortului. Eu nu o să îi răspund, nu pot să mă cobor la nivelul lui, la nivelul de a jigni și de a înjura. Știe că are mari șanse să intre la duel și așa reacționează”, a declarat Lucian. La rândul său, Gigi Nicolae a continuat atacurile la adresa colegului său. „Este un bărbat neasumat. Un bărbat la 43 de ani care nu știe ce să facă dacă nu îl îndrumă cineva. Întotdeauna face ce îi zice cel mai puternic. Îl idolatrizează pe Gabi”, a spus acesta. „Ești neasumat. Ai 40 de ani degeaba. Tu te-ai sfătuit cu toată lumea și ai făcut ce a zis șeful tău, Gabi. Gabi este șeful tău în vise și în realitate. Mie îmi place să spun lucrurilor pe nume”, a mai adăugat Gigi. Schimbul dur de replici a dus la tensiuni tot mai mari între Gigi Nicolae și Lucian Popa, chiar înainte de unul dintre cele mai importante momente ale competiției. | Antena 1

Schimb de replici acide între Gigi Nicolae și Lucian Popa

Ce a spus Gigi Nicolae despre Lucian Popa

