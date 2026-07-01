Mireasa, sezonul 13. Ema a cerut binecuvântarea mamei lui Alan, dar a venit pregătită și cu un set de întrebări

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Un moment extrem de important și plin de semnificație pentru viitorul cuplului format din Alan și Ema! Ema a așteptat cu sufletul la gură să vorbească cu viitoarea ei soacră pentru a primi mult dorita binecuvântare. Însă, hotărâtă și pragmatică, concurenta nu s-a mulțumit doar cu un simplu „DA”, ci a venit pregătită cu o serie întreagă de întrebări serioase pentru mama lui Alan. Emoțiile s-au risipit repede, lăsând loc bucuriei, când mama lui Alan a dat cărțile pe față: a mărturisit că își vede fiul extrem de îndrăgostit de Ema și consideră că acesta este, în sfârșit, cu adevărat pregătit de însurătoare.

Miercuri, 01.07.2026, 15:19