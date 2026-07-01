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Mireasa, sezonul 13. Ema a cerut binecuvântarea mamei lui Alan, dar a venit pregătită și cu un set de întrebări

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Un moment extrem de important și plin de semnificație pentru viitorul cuplului format din Alan și Ema! Ema a așteptat cu sufletul la gură să vorbească cu viitoarea ei soacră pentru a primi mult dorita binecuvântare. Însă, hotărâtă și pragmatică, concurenta nu s-a mulțumit doar cu un simplu „DA”, ci a venit pregătită cu o serie întreagă de întrebări serioase pentru mama lui Alan. Emoțiile s-au risipit repede, lăsând loc bucuriei, când mama lui Alan a dat cărțile pe față: a mărturisit că își vede fiul extrem de îndrăgostit de Ema și consideră că acesta este, în sfârșit, cu adevărat pregătit de însurătoare.
Miercuri, 01.07.2026, 15:19
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Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie

Mireasa, sezonul 13. Emoții duble pentru Amalia și Sebastian! Au cerut binecuvântarea mamelor pentru a deveni o familie

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 13. Momente grele pentru Daniela! Simte că propria familie nu îi este alături

Mireasa, sezonul 13. Momente grele pentru Daniela! Simte că propria familie nu îi este alături

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:46 Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, discuție de adio în fața camerelor! Schimbul de replici care a pus punct definitiv

Mireasa, sezonul 13. Daniel și Claudia, discuție de adio în fața camerelor! Schimbul de replici care a pus punct definitiv

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 15:15 Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda o desființează pe Daniela: „Ai stat cu Darius pentru competiție!”

Mireasa, sezonul 13. Doamna Melinda o desființează pe Daniela: „Ai stat cu Darius pentru competiție!”

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:55 Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:16 Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:26 Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:00 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:46 Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:43 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:39 Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:58
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