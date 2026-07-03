Mireasa, sezonul 13. Fără imunitate în cursă! Daniel, Dorian și Darius, momente înainte de verdict

Ediția din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniel, Dorian și Darius au intrat la pachet în cursa de eliminare, iar regulile din această etapă sunt mai dure ca niciodată: nu există imunitate pentru niciunul dintre ei. Înaintea momentului decisiv în care vor afla rezultatul votului publicului, cei trei băieți au dat cărțile pe față și și-au exprimat cele mai sincere gânduri, temeri și regrete.

Vineri, 03.07.2026, 15:32