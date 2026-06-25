Mireasa sezonul 13. Fetele singure au avut live pe Facebook cu fanii

Ediția din 25 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana, Claudia și Raluca au avut live pe Facebook cu fanii.

Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Joi, 25.06.2026, 15:21

Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Joi, 25.06.2026, 15:07

Mireasa sezonul 13. Conflict dur între Denis și Dorian! Ce s-a întâmplat între ei

Joi, 25.06.2026, 14:59

Mireasa sezonul 13. Atmosferă predominată de tensiune! Daniel contra băieților

Joi, 25.06.2026, 14:33

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca o vor pe Raluca eliminată din competiție

Miercuri, 24.06.2026, 15:57

Mireasa sezonul 13. Alan a cerut-o pe Ema în căsătorie: Ce emoții am!

Miercuri, 24.06.2026, 15:52

Mireasa sezonul 13. Claudia, cuprinsă de melancolie! Ce i-a spus lui Daniel

Miercuri, 24.06.2026, 15:20

Mireasa sezonul 13. Alexandru a ajuns la o limită maximă! Nu mai suportă unele persoane din casă

Miercuri, 24.06.2026, 15:12

Mireasa sezonul 13. Ceartă între Sebastian și Alan! Totul a pornit de la curățenie

Miercuri, 24.06.2026, 15:00

Mireasa sezonul 13. Daniela, ironică la adresa Danielei: Sărăcuța, spală cămășuța!

Miercuri, 24.06.2026, 14:38

Mireasa sezonul 13. Task-ul telefoanelor pentru Sebastian și Amalia! Ce au descoperit

Miercuri, 24.06.2026, 14:32

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan s-au logodit! Cum au fost primiți de colegi

Miercuri, 24.06.2026, 14:21