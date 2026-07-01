Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Visul Giuliei de a primi aprobarea familiei s-a transformat într-un moment extrem de tensionat! Deși concurenta abia aștepta să obțină binecuvântarea din partea mamei lui Alexandru, prima încercare a eșuat, deoarece aceasta a refuzat inițial să răspundă la telefon. „Mă așteptam!”, a fost reacția Giuliei, care simțea deja o reținere. Mama lui Alexandru se opune categoric unei căsătorii pe post, iar dorința fermă a părinților este ca cei doi să facă acest pas important afară.

Miercuri, 01.07.2026, 14:16