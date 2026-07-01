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Mireasa, sezonul 13. Lovitură pentru Giulia! Mama lui Alexandru a refuzat să răspundă la telefon: „Mă așteptam!”

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Visul Giuliei de a primi aprobarea familiei s-a transformat într-un moment extrem de tensionat! Deși concurenta abia aștepta să obțină binecuvântarea din partea mamei lui Alexandru, prima încercare a eșuat, deoarece aceasta a refuzat inițial să răspundă la telefon. „Mă așteptam!”, a fost reacția Giuliei, care simțea deja o reținere. Mama lui Alexandru se opune categoric unei căsătorii pe post, iar dorința fermă a părinților este ca cei doi să facă acest pas important afară.
Miercuri, 01.07.2026, 14:16
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Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 14:29 Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Super Neatza. Diana Mihăila, master organizer, despre obiceiurile zilnice care aduc dezordine

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 11:26 Super Neatza. Salate de vară revigorante! Alternative rapide pentru zile caniculare

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Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Marina Constantin, câștigătoarea zilei

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:46 Super Neatza. Cum putem salva speciile de animale aflate în pericol critic

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Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:43 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Ana Maria Ababei, candidata zilei

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Logo show Miercuri, 01.07.2026, 10:39 Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Super Neatza. La mulți ani, Daniela!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:58 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii își pot descoperi bucuria de a crea!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:51 Super Neatza. World Cup News 2026: Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2, Mexic - Ecuador 2-0

Super Neatza. World Cup News 2026: Coasta de Fildeș - Norvegia 1-2, Mexic - Ecuador 2-0

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:45 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Val de căldură persistent!

Logo show Miercuri, 01.07.2026, 08:26 Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00 Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador

Miercuri, 01.07.2026, 05:00
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