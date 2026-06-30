Mireasa, sezonul 13. Mihai și Daniela și-au controlat telefoanele! Ce au descoperit

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai au trecut prin celebrul „task al telefoanelor”, momentul în care curiozitatea a fost pusă la încercare! Cei doi și-au lăsat telefoanele la control și au descoperit ce mesaje și secrete ascund dispozitivele fiecăruia. Chiar dacă totul s-a desfășurat într-o atmosferă relaxată, fără tensiuni sau reproșuri, momentul a devenit complet de neratat când mama lui Mihai a intrat în direct, în emisia live, pentru a comenta cele văzute.

Marti, 30.06.2026, 14:58