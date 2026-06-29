Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian
Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana își dorește să lămurească, împreună cu doamna Mihalea, subiectele legate de Amalia și Sebastian.
Comportamentul Amaliei este intens analizat de Roxana și Claudia, iar discuțiile din casă scot la iveală perspective diferite asupra relației dintre cei doi concurenți. Tensiunile și întrebările legate de atitudinea Amaliei generează noi dezbateri în casa Mireasa.
Luni, 29.06.2026, 14:21