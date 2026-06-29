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Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana își dorește să lămurească, împreună cu doamna Mihalea, subiectele legate de Amalia și Sebastian. Comportamentul Amaliei este intens analizat de Roxana și Claudia, iar discuțiile din casă scot la iveală perspective diferite asupra relației dintre cei doi concurenți. Tensiunile și întrebările legate de atitudinea Amaliei generează noi dezbateri în casa Mireasa.
Luni, 29.06.2026, 14:21
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Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:32 Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

Logo show Luni, 29.06.2026, 14:28 Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:21 Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Super Neatza. „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” | Carmen Toma, candidata zilei

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:20 Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:14 Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:11 Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:22 Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Ramona Olaru anunță temperaturi de până la 41°C | Super Neatza | 29 iunie 2026 |

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:18 Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 23:00 Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 22:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:46
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