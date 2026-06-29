Mireasa, sezonul 13. Roxana clarifică situația dintre Amalia și Sebastian

Ediția din 29 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Roxana își dorește să lămurească, împreună cu doamna Mihalea, subiectele legate de Amalia și Sebastian. Comportamentul Amaliei este intens analizat de Roxana și Claudia, iar discuțiile din casă scot la iveală perspective diferite asupra relației dintre cei doi concurenți. Tensiunile și întrebările legate de atitudinea Amaliei generează noi dezbateri în casa Mireasa.

Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană...

Luni, 29.06.2026, 14:28

Mireasa sezonul 13. Cine sunt cei 3 băieți care intră în cursa de eliminare

Vineri, 26.06.2026, 16:00

Mireasa sezonul 13. Roxana și Raluca, în cursa spre eliminare. Cine a plecat acasă

Vineri, 26.06.2026, 15:46

Mireasa sezonul 13. Cine mai are secrete? Părerea concurenților

Vineri, 26.06.2026, 15:40

Mireasa sezonul 13. Daniel, jignit de Alexandru și Denis!

Vineri, 26.06.2026, 15:14

Mireasa sezonul 13. Bianca și Denis, deranjați de testul task-ului. Ce întrebări au avut

Vineri, 26.06.2026, 14:59

Mireasa sezonul 13. Claudia și Raluca sunt convinse că Denis a făcut ilegalități

Vineri, 26.06.2026, 14:30

Mireasa sezonul 13. Ema, după task-ul Telefoanelor: „Lui Alan îi plac domnișoarele care au...

Vineri, 26.06.2026, 14:19

Mireasa sezonul 13. Ce va face Darius cu inelul pe care voia să il ofere Danielei

Joi, 25.06.2026, 15:59

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan au petrecut clipe romantice după ce s-au logodit

Joi, 25.06.2026, 15:47

Mireasa sezonul 13. Medicul i-a explicat Giuliei ce s-a întâmplat cu sarcina

Joi, 25.06.2026, 15:21

Mireasa sezonul 13. Mihai și Daniela s-au sărutat! Cei doi formează un cuplu

Joi, 25.06.2026, 15:07