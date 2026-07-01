Mireasa, sezonul 13. Scântei în direct între Roxana și Daniela!

Ediția din 1 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Atmosfera din casă a explodat în Direct! Totul a pornit de la Roxana, care a început să facă scenarii și „premoniții” în culise despre posibilele materiale video care urmau să fie difuzate în emisiunea live. Vizată direct de aceste speculații a fost Claudia, care nu a înghițit deloc gestul colegei sale. În momentul în care emisia a început, spiritele s-au incins instantaneu, iar între cele două fete s-a declanșat un conflict.

Miercuri, 01.07.2026, 14:29