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Votul care a împărțit casa: Darius și doamna Melinda au spus „nu” | Mireasa, sezonul 13

Ediția din Mireasa, sezonul 13 aduce un moment important pentru concurenți. Sâmbătă, întreaga casă primește un mesaj care necesită votul unanim al concurenților. Daniela și Mihai nu reușesc însă să obțină acordul tuturor. Darius și doamna Melinda se opun, iar lipsa unanimității împiedică îndeplinirea dorinței celor doi concurenți. Momentul generează discuții și tensiuni în casă, iar diferențele de opinie dintre concurenți devin tot mai evidente.
Luni, 29.06.2026, 16:23
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Ema și Alan analizează situația dintre Amalia și Sebastian | Mireasa, sezonul 13

Ema și Alan analizează situația dintre Amalia și Sebastian | Mireasa, sezonul 13

Logo show Luni, 29.06.2026, 15:26 Alexandru și-a schimbat părerea despre căsătoria cu Giulia | Mireasa, sezonul 13

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Mireasa, sezonul 13. Darius, deranjat de cadourile primite de la susținători

Logo show Luni, 29.06.2026, 15:16 Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

Mireasa, sezonul 13. Mihai o afectează pe Daniela cu părerea lui din gală

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Sebastian, replică dură pentru Claudia: „Mi-am dat seama de la început ce fel de persoană ești” | Mireasa, sezonul 13

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Logo show Luni, 29.06.2026, 12:20 Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel | Super Neatza, 29 iunie 2026

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:14 Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Neatza te deșteaptă... de ziua ta! La mulți ani, Bianca!

Logo show Luni, 29.06.2026, 12:11 Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță | Ce ne pregătesc astrele pe 29 iunie 2026 | Super Neatza

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Logo show Luni, 29.06.2026, 10:27 Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Cum ne ajută exercițiile de Pilates să avem un corp armonios | Super Neatza

Logo show Luni, 29.06.2026, 10:22
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