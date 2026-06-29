Votul care a împărțit casa: Darius și doamna Melinda au spus „nu” | Mireasa, sezonul 13

Ediția din Mireasa, sezonul 13 aduce un moment important pentru concurenți. Sâmbătă, întreaga casă primește un mesaj care necesită votul unanim al concurenților. Daniela și Mihai nu reușesc însă să obțină acordul tuturor. Darius și doamna Melinda se opun, iar lipsa unanimității împiedică îndeplinirea dorinței celor doi concurenți. Momentul generează discuții și tensiuni în casă, iar diferențele de opinie dintre concurenți devin tot mai evidente.

Luni, 29.06.2026, 16:23