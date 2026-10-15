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Adrian de la Mireasa nu a fost sincer cu Maria! Cu cine a fost, înainte de a veni în emisiune! Ce planuri își făcuse concurenta

Răsturnare neașteptată de situație în ediia din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa! Maria își făcea planurile de viitor cu Adrian atunci când tânărul i-a făcut o confesiune ce a lăsat-o fără cuvinte.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 15:31 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 16:30
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Noi detalii ies la iveală despre Adrian de la Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Se pare că tânărul nu a fost pe deplin sincer cu partenera lui de viață și acest lucru s-a aflat în ediția din 15 octombrie 2026. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Adrian de la Mireasa nu a fost sincer cu Maria! Cu cine a fost, înainte de a veni în emisiune! Ce planuri își făcuse concurenta

Unul dintre actualele cupluri din casa Mireasa sezonul 14 este cel format din Maria și Adrian. Concurenții par sxtrem de fericiți unul cu celălalt și o dovadă clară în acest sens este chiar faptul că în ultima perioadă au petrecut extrem de mult timp împreună. Mai mult decât atât, Maria a început să își facă planuri de viitor alături de tânăr, însă chiar în timp ce discutau, ceva neașteptat s-a întâmplat.

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Adrian nu a mai putut ascunde faptul că nu a fost pe deplin sincer cu partenera lui. În acest context, Adrian i-a făcut Mariei o mărturisire despre trecutul recent, iar reacția concurentei nu a întârziat să apară!

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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