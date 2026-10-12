În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, Maria și Adrian au anunțat că faptul că formează un cuplu! Camerele de filmat au surprins ce au făcut cei doi, când stăteau în pat.

Au fost gesturi îndrăznețe între Maria și Adrian, căci cei doi nu au mai putut ascunde faptul că se simt din ce în ce mai atrași unul de celălalt. În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, cei doi au anunțat că formează un cuplu! Ce detalii au ieșit la iveală, dar și în ce ipostaze au fost surprinși cei doi? Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Adrian și Maria s-au sărutat și formează un cuplu, la Mireasa! Gesturi îndrăznețe, surprinse de camerele de filmat, în ediția din 12 octombrie 2026

În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Adrian și Maria au anunțat faptul că formează un cuplu. Totuși, se pare că gestul lor a atras atenția și a ridicat întrebări despre natura legăturii dintre ei.

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Adrian și Maria s-au simțit extrem de bine la petrecere și, ulterior, tânăra avea să îi facă acestuia o confesiunea surprinzătoare:

„Chiar îmi oferi liniște, foarte multă liniște. Știu că am zis că nu mai vreau nimic în competiție, dar tu chiar mă faci să vreau chestiile astea. E mai mult decât îndrăgosteală, nu știu cum să îți explic. Ești genul de om cu care cred sigur că pot să fiu fericită, liniștită”, a mărturisit tânăra, care a vorbit pe larg despre sentimentele pe care le are față de Adrian.

La un moment dat, discuțiile serioase au fost din nou înlocuite cu tachinări și tatonări.

„Vrei să ne pupăm?”, i-a zis tânărul, care apoi s-a îndepărtat de concurentă.

Ulterior, cei doi au petrecut momente de apropiere și au avut chiar gesturi îndrăznețe, atunci când au ajuns să stea unul lângă altul în pat, semn că nu s-au mai putut abține. Cei doi s-au sărutat și au anunțat apoi oficial că formează un cuplu, în sezonul 14 al emisiunii Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.