Așa cum era de așteptat, sărutul dintre Radu și Veronica nu a fost lipsit de reacții! Anne-Mary nu s-a abținut de la replici dure și jigniri. Descoperă ce s-a întâmplat.

La petrecerea de sâmbătă, Radu și Veronica s-au simțit atât de bine încât nu și-au mai putut ascunde atracția unul pentru celălalt. Micul joc de flirturi și tachinări a dus, în mod inevitabil, la un sărut pătimaș, ce a fost surprins de camerele de filmat de la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Așa cum era de așteptat, gestul a ieșit la iveală și reacțiile celorlalți concurenți nu au întârziat să apară. Cea mai dură reacție a fost cea avută de Anne-Mary, care nu s-a abținut de la jigniri. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Sărutul dintre Radu și Veronica a adus un val uriaș de critici în casa Mireasa! Anne-Mary, reacție furioasă și jigniri

Radu și Veronica au ajuns în centrul discuțiilor din casă după apropierea ce a avut loc la petrecerea de sâmbătă seara. Tinerii au dansat din ce în ce mai senzual și a fost mai mult decât evident faptul că flirtează unul cu celălalt. Mișcările tot mai îndrăznețe ale blondinei par să îi fi plăcut lui Radu, care a ajuns chiar să se sărute cu aceasta. Cei doi s-au lăsat pradă unor trăiri de moment și s-au sărutat pătimaș, ajungând chiar să cadă pe podea și să râdă ulterior cu poftă.

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Totuși, ulterior, în Live, Radu a declarat faptul că nu dorește să formeze un cuplu cu Veronica, în ciuda faptului că s-a sărutat cu ea. Un detaliu și mai surprinzător este faptul că tânărul nu s-a ferit să recunoască de față cu toți că există o anumită atracție între el și Veronica.

În timp ce stătea de vorbă cu unele concurente, în balansoarul din curtea casei, Anne-Mary a deschis subiectul și nu a mai durat mult până ce tânără s-a înfuriat și a ajuns să exprime chiar jigniri la adresa Veronicăi.

Așa cum era de așteptat, Simona Gherghe a criticat limbajul nepotrivit și jignirile exprimate de Anne-Mary, dar a și dorit să îl înfrunte pe Radu cu privire la cele întâmplate.

„Am exagerat foarte, foarte tare. M-am simțit prea bine la această petrecere”, a mărturisit acesta.

„Dacă te-ai simțit foarte bine la petrecere alături de o femeie, acest lucru are o logică, nu?”, a spus Simona Gherghe.

În platou, între Anne și Radu a fost un schimb acid de replici, de față cu toți cei prezenți.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.