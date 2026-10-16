În ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, pe Alberto l-au apucat frământările.

Alberto a părut că se lasă cuprins de frământări după ce a aflat de scrisoarea pe care Paula a primit-o de la mama ei. Descoperă ce gest complet neașteptat a făcut ulterior femeia, în edițai din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Alberto, cuprins de frământări după ce a aflat de scrisoarea primită de Paula! Ce gest neașteptat a făcut mama tinerei la Mireasa. Capriciile iubirii

Vă reamintim faptul că în urmă cu două zile, Paula a primit o scrisoare de la mama mei. Femeia a dorit astfel să își exprime nemulțumirile și îngrijorările cu privire la relația fiicei sale cu Alberto:

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„Sper să treci cu bine peste ceea ce a făcut Alberto. Prințesa mea, te rog să-ți alegi partenerul mai atentă, băiaatul ăsta nu mi se pare că chiar te iubește precum spune. E viața ta, alegerile tale, nu hotorăsc eu, doar vreau să nu mai suferi, vreau să-ți găsești pe cineva care să te iubească așa cum ești tu, nu să te jignească, să țipe la tine și să te țină în brațe, dar cu ochii pe alte fete, vreau să fii fericită. Știu că îți este greu”, a spus femeia în scrisoarea trimisă.

Deși inițial a părut că nu îi pasă, Alberto a părut ulterior că se lasă cuprins de frământări.

Alberto și Paula la Mireasa. Capriciile iubirii

„Pentru prima oară în viața mea simt că îmi e frică să nu pierd persoana iubită. Nu am simțit asta până acum. Îmie frică să nu fac ceva greșit, să nu spun ceva greșit. Uite, cu tine nu sunt impulsiv, ca n-am de ce sa fie cu tine impulsiv”, a fost confesiunea surprinzătoare făcută de Alberto, care pare că o iubește cu adevărat pe Paula și își dorește să se schimbe de dragul ei.

Ceva neașteptat s-a întâmplat apoi în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Mama Paulei a intrat în convorbire directă și a făcut un gest neașteptat: și-a schimbat atitudinea față de Alberto!

„Vreau să vorbesc cu Alberto. referitor la scrisoare, la ceea ce am scris în scrisoare. Încep prin a spune că în perioadă am fost deranjată...E copilul meu. Și îmi pare rău pentru ce am scris într-un fel sau altul, pentru că am văzut foarte multe schimbări la tine și apreciez foarte mult. Sper să rămâi în continuare așa cum ești, pentru că la Paula se citește pe fața ei faptul că te iubește foarte mult. Și nu pot să neg: și pe chipul tău se vede același lucru. Se vede că vă iubiți mult”, a spus femeia.

„Vă mulțumim din suflet și vă promit că o să am cea mai mare grijă de Paula și o să o fac cea mai fericită”, a spus Alberto, în ediția din 15 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.