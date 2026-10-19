Alberto și Paula au sărbătorit o lună de relație. Momentele intime surprinse de camere au fost urmate de un conflict

Alberto și Paula au sărbătorit o lună de relație cu momente tandre, însă imaginile surprinse de camere au fost urmate de un conflict neașteptat. Ce și-au reproșat cei doi?

Alberto și Paula au sărbătorit o lună de când și-au declarat relația, iar Paula a vrut să-i facă iubitului său o surpriză romantică. Cei doi au petrecut momente tandre împreună, însă situația a luat o întorsătură neașteptată, iar între concurenți a izbucnit un conflict.

Alberto și Paula au sărbătorit o lună de relație

„Nu știu cum să gestionez situația”, a spus Alberto.

„Ai reușit să scoți tot ce e mai bun din mine”, a mai mărturisit acesta.

„Am femeia potrivită lângă mine și nu vreau să te pierd pentru nimic”, i-a spus concurentul iubitei sale.

Cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat în cameră, iar Alberto a continuat să glumească pe seama momentului petrecut împreună.

„Avem și întuneric. De ce te joci cu mine? Ce rea ești! Stai cuminte, de ce nu stai cuminte? Pupă-mă, da? Ia, pupă-mă! Dacă schimb foaia și te pun la pat și profit de tine?”, a glumit concurentul cu iubita sa.

„Ce s-a întâmplat, iubirea mea?”, l-a întrebat Paula.

„Nu mai pot, fierbe sângele în mine. Întoarceți și voi camera, vă rog frumos! Hai că s-a întors camera”, a spus concurentul.

Cu toate acestea, momentele intime ale celor doi au fost surprinse de camerele de supraveghere din casă.

Alberto s-a supărat pe Paula după momentul intim

După cele întâmplate, Alberto s-a arătat deranjat de atitudinea iubitei sale și a povestit ce l-a nemulțumit. Concurentul a explicat că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp în intimitate cu Paula, în loc ca aceasta să se grăbească să coboare la petrecere.

„Zici că cine știe ce făceam! Am fost sus și ea voia să coboare cât mai repede, voia să danseze. Zici că făceam vreo prostie, făceam altceva. Nu-mi plac gesturile astea, zici că nu mai sunt petreceri pe lume. Să se ducă să danseze! Ne-a întors și camera, oricum nu am făcut nimic și nu am fi făcut nimic”, a spus Alberto.

Ulterior, concurentul s-a retras și a izbucnit în fața doamnei Flori și a Andreei, cărora le-a povestit ce îl deranjase.

„Ai parte de zece minute de intimitate cu iubita și ea vrea să plece”, a spus Alberto.

Doamna Flori a încercat să detensioneze situația, în timp ce Paula a încercat să explice de ce își dorise să coboare.

Paula și Alberto au discutat între patru ochi

Paula i-a explicat lui Alberto că nu știa că momentul petrecut în cameră era destinat exclusiv lor și că se gândise că luminile fuseseră stinse pentru ca ei să coboare. În plus, concurenta a mărturisit că și-ar fi dorit ca momentele intime să nu ajungă să fie difuzate la televizor.

„Eu ți-am zis: «Hai să coborâm», că am stat prea mult. Tu te-ai gândit că am coborât pentru că vreau să dansez”, i-a explicat Paula.

În cele din urmă, cei doi au reușit să poarte o discuție între patru ochi, încercând să lămurească neînțelegerea.

„Eu prefer să petrec orice moment cu tine”, i-a spus Alberto.

Cu toate acestea, Paula i-a mărturisit că reacția lui nu i-a plăcut deloc, semn că momentul tensionat a lăsat urme în relația lor, chiar și după ce au încercat să clarifice lucrurile.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.