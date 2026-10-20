Alberto și Paula, moment tensionat la Mireasa! De la gelozie și reproșuri la o explicație neașteptată: „Mi-am pierdut răbdarea”

Alberto și Paula au avut parte de tensiuni la Mireasa, după ce concurentul a părut gelos pe privirile iubitei sale. Ce explicație a oferit Alberto și ce surpriză pregătise pentru Paula.

Alberto și Paula au ajuns într-un punct tensionat al relației, după ce Alberto ar fi observat priviri nepotrivite din partea Paulei către un alt concurent. În cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” au fost difuzate, în premieră, imagini care surprind discuția dintre cei doi concurenți.

Alberto și Paula, moment tensionat la Mireasa

Discuțiile dintre cei doi au continuat și după ce s-au retras în cameră, iar Paula a recunoscut că își pierde răbdarea. Ulterior, la „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Alberto a dezvăluit ce s-a aflat, de fapt, în spatele momentului de gelozie.

„Care e exact tiparul tău de bărbat? Ce bărbat preferi tu?”

„Nu am o preferință. Mai mult mă interesează caracterul și inima.”

„Nu te interesează la corp? Vrei mai musculos, mai așa, mai altfel?”

„Nu, nu, nu-mi place să fie așa făcut de sală.”

„Gen cum e Radu?”

„Nu, nu”, a spus Paula.

„De ce nu?”

„Dar de unde ți-a venit întrebarea asta?”

„Toată seara ți-am analizat privirea și tu te uitai într-o parte, făceai mișcări și te uitai într-o parte. Nu sunt gelos”, a spus Alberto, acuzând-o pe Paula că s-ar uita la alți bărbați.

„Dacă eu am optat pentru tine? La cine vrei să mă uit? Ce crezi că fac cu alții?”, a spus Paula.

Alberto a avut parte de un moment de gelozie, iar Paula și-a pierdut răbdarea. Când au ajuns în cameră și luminile s-au stins, cei doi păreau să fi lăsat tensiunile în urmă. Alberto ar fi vrut să petreacă mai mult timp în intimitate cu Paula, însă aceasta și-a dorit să coboare.

„Este ceva care vrei să-mi spui?”, a întrebat Paula.

„Nu, dar hai să mergem. Hai să plecăm. Ne-a dat intimitatea să stăm singuri și tu vrei să plecăm. Hai că mă ia capul, nu-mi place ce faci”, a răbufnit Alberto.

Paula a simțit că răbdarea sa în relație începe să se epuizeze. Aceasta a purtat o conversație chiar și cu doamna Flori.

„Trebuie să înțelegi de unde pleacă chestia asta”, a sfătuit-o doamna Flori.

Aceasta a încurajat-o pe Paula să poarte o conversație sinceră cu Alberto despre momentele de gelozie.

„Nu știu ce l-a apucat în seara asta, dar mi se duce răbdarea rău de tot”, a spus Paula.

Cum a explicat Alberto scena de gelozie

Paula și Alberto au fost felicitați la „Mireasa – Capriciile Iubirii” cu ocazia aniversării unei luni de relație. Cei doi concurenți au avut ocazia să explice ce s-a întâmplat la petrecere și de ce Alberto a părut gelos.

„Duminică am descoperit că a fost doar un joc”, a spus Paula.

„Da, nu sunt gelos, a fost un joc. Am încercat să o supăr într-un fel ca să știu ce pregătesc duminică și duminică să îi fac o surpriză ca să o împac. Am vrut să o păcălesc ca să nu se aștepte la ce voiam să-i fac”, a spus Alberto.

„Eu mă abțineam să nu râd”, a adăugat Alberto.

Paula a spus că devenise foarte tensionată și că nu mai avea răbdare. Concurentul a explicat că totul a fost doar un joc, pus la cale pentru a o surprinde mai târziu pe iubita sa.

„Eu chiar am făcut pe supăratul până am ajuns să mă supăr”, a spus Alberto. Acesta a recunoscut că și-a dorit doar să o păcălească pe Paula.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.