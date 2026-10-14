Andrei Beleuț a avut reacții dure, după ce Valentin l-a trimis în cursa de eliminare alături de Cristian. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 14 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

AdrenaLinia a sunat și astfel s-a aflat, în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, faptul că doi concurenți au ajuns la cursa de eliminare, printre aceștia fiind și Andrei Beleuț. Concurentul a avut o reacție neașteptată, la aflarea veștii. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Andrei Beleuț, reacții dure după ce Valentin l-a trimis în cursa de eliminare, la Mireasa! Ce a putut să spună în ediția din 14 octombrie 2026

În ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa au fost difuzate imagini cu momentul în care o nouă cursă de eliminare a pornit în casă. AdrenaLinia a sunat și Valentin a fost anunțat că trebuie să ia o decizie importantă: fie îl elimină pe loc pe Cristian, fiindcă s-a aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului, fie îi mai dă o șansă, dar îl trimite la vot, în cursa de eliminare, alături de un alt concurent ales de el! Decizia a fost una extrem de dificilă, dar după ceva momente de gândire a decis ca în cursa de eliminare să intre Cristian și Andrei Beleuț.

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„Publicul trebuie să decidă”, a fost de părere Valentin.

Așa cum era de așteptat, situația nu l-a lăsat deloc indiferent pe Andrei Beleuț, care a luat totul extrem de personal și a reacționat imediat, lucru ce a ieșit la iveală în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Ai aruncat o provocare și trebuie să știi să o joci! Succes!”, a fost una dintre replicile lui Andrei Beleuț.

„Zici că ești copil din ăla mic”, a fost replica lui Valentin.

„Nu e așa, la oameni nu le iert greșelile. Și ca să vezi că îți dau o șansă, eu nici nu o să mă joc cu nervii tăi. Că dacă e să mă joc cu nervii tăi, atunci albești”, a fost destăinuirea lui Andrei Beleuț.

„Nu înțeleg de ce iei lucrurile așa personal”, a mărturisit supărat Valentin.

Replicile dure dintre cei doi concurenți au continuat și s-a ajuns chiar la jigniri și acuzații. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în ediția din 14 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.