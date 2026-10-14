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Mama Paulei, scrisoare plină de semnificație pentru tânără! Ce avertisment a transmis despre Alberto, la Mireasa

Paula a primit o scrisoare de la mama ei și a aflat, cu această ocazie, care este părerea femeii despre partenerul ei. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:22 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:17
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Paula și Alberto sunt unul dintre cuplurile ce s-au format în sezonul 14 al emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Deși cei doi par extrem de fericiți împreună, iată că totuși că nu toată lumea privește cu ochi buni apropierea dintre cei doi. Mama Paulei este una dintre aceste persoane și acest lucru s-a văzut mai ales în momentul în care i-a trimis Paulei o scrisoare. Descoperă ce avertisment a transmis despre Alberto, în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Mama Paulei, scrisoare plină de semnificație pentru tânără! Ce avertisment a transmis despre Alberto, la Mireasa, ediția din 14 octombrie 2026

Paula a fost luată prin surprindere de scrisoare pe care a primit-o de la mama ei. Femeia a transmis un avertisment despre Alberto:

„Sper să treci cu bine peste ceea ce a făcut Alberto. Prințesa mea, te rog să-ți alegi partenerul mai atentă, băiaatul ăsta nu mi se pare că chiar te iubește precum spune. E viața ta, alegerile tale, nu hotorăsc eu, doar vreau să nu mai suferi, vreau să-ți găsești pe cineva care să te iubească așa cum ești tu, nu să te jignească, să țipe la tine și să te țină în brațe, dar cu ochii pe alte fete, vreau să fii fericită. Știu că îți este greu”, a spus femeia în scrisoarea trimisă.

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„E strict părerea mamei tale. Dacă asta se vede în afară…Nu am treabă cu nimeni și nici nu vreau să am treabă cu altcineva din casă. Doar tu ești în mintea mea și în ochii mei, poate să intre oricine în casă!”, a spus Alberto.

„Asta e părerea mamei, bineînțeles”, a fost de părere tânăra.

Ce reacții a avut ulterior concurentul? Află totul urmrăidn clipul video de mai sus, din ediția din 14 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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