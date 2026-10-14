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Anne-Mary, momente dificile la Mireasa! I s-a făcut rău și a avut nevoie de medic! Ce acuzații dure a avut la adresa Veronicăi

Anne-Mary a avut nevoie de ajutorul medicului, după ce i s-a făcut rău. Ulterior, concurenta a lansat acuzații dure la adresa Veronicăi, în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:00 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 14:38
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În ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, a avut loc o situație complet neașteptată! Anne-Mary s-a simțit rău după cearta cu Veronica și Anne-Mary. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce a urmat.

Anne-Mary, momente dificile! Concurentei i s-a făcut rău și a avut nevoie de medic! Ce acuzații dure a avut la adresa Veronicăi, la Mireasa

În ediția precedentă a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, între Radu și Anne-Mary s-a reaprins un conflict de proporții. Veronica a părut deranjată de faptul că este judecată mult prea aspru pentru gesturile pe care le-a făcut față de Radu la petrecerea de sâmbătă și a ripostat, spunând despre Anne-Mary faptul că și ea a fost într-o situație similară, atunci când era într-o relație cu Radu.

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Tânăra a negat, iar Radu a intervenit în discuție și a dezvăluit detalii mult prea intime despre el și Anne, lucru ce a enervat-o cumplit pe tânăra care a negat totul și a încercat să își apere imaginea.

La testimonial, concurenta s-a dezlănțuit și s-a înfuriat din cauza afirmațiilor făcute de Veronica și de Radu. Concurenta s-a enervat atât de tare de cele întâmplate încăt i s-a declanșat ceea ce părea să fie un atac de panică.

„Nu mai pot”, a spus ea, în timpul clipelor dificile trăite în casa Mireasa.

Medicul a intervenit imediat și i-a oferit îngrijirile necesare pentru ca aceasta să depășească momentul dificil.

În Live, în ediția din 14 ocotmbrie 2026 a emisiunii, Anne-Mary a avut din nou o reacție nervoasă și a făcut acuzații grave:

„Mă sfidează foarte tare cu privirea, mă simt abuzată psihic de Veronica și nu mai suport”, a spus concurenta.

Anne-Mary a acuzat-o pe Veronica nu doar de faptul că i-ar face rău psihic, dar și că ar dori să fie „victima acestui sezon”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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