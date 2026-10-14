Anne-Mary, momente dificile la Mireasa! I s-a făcut rău și a avut nevoie de medic! Ce acuzații dure a avut la adresa Veronicăi

În ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, a avut loc o situație complet neașteptată! Anne-Mary s-a simțit rău după cearta cu Veronica și Anne-Mary. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și ce a urmat.
Anne-Mary, momente dificile! Concurentei i s-a făcut rău și a avut nevoie de medic! Ce acuzații dure a avut la adresa Veronicăi, la Mireasa
În ediția precedentă a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, între Radu și Anne-Mary s-a reaprins un conflict de proporții. Veronica a părut deranjată de faptul că este judecată mult prea aspru pentru gesturile pe care le-a făcut față de Radu la petrecerea de sâmbătă și a ripostat, spunând despre Anne-Mary faptul că și ea a fost într-o situație similară, atunci când era într-o relație cu Radu.
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Tânăra a negat, iar Radu a intervenit în discuție și a dezvăluit detalii mult prea intime despre el și Anne, lucru ce a enervat-o cumplit pe tânăra care a negat totul și a încercat să își apere imaginea.
La testimonial, concurenta s-a dezlănțuit și s-a înfuriat din cauza afirmațiilor făcute de Veronica și de Radu. Concurenta s-a enervat atât de tare de cele întâmplate încăt i s-a declanșat ceea ce părea să fie un atac de panică.
„Nu mai pot”, a spus ea, în timpul clipelor dificile trăite în casa Mireasa.
Medicul a intervenit imediat și i-a oferit îngrijirile necesare pentru ca aceasta să depășească momentul dificil.
În Live, în ediția din 14 ocotmbrie 2026 a emisiunii, Anne-Mary a avut din nou o reacție nervoasă și a făcut acuzații grave:
„Mă sfidează foarte tare cu privirea, mă simt abuzată psihic de Veronica și nu mai suport”, a spus concurenta.
Anne-Mary a acuzat-o pe Veronica nu doar de faptul că i-ar face rău psihic, dar și că ar dori să fie „victima acestui sezon”.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Discuții fără perdea despre Veronica, în casa băieților! Cât de departe a mers Radu cu afirmațiile și ce s-a văzut, la M... Mama Paulei, scrisoare plină de semnificație pentru tânără! Ce avertisment a transmis despre Alberto, la Mireasa...