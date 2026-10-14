După ce s-a sărutat cu Veronica, Radu a fost filmat purtând discuții fără perdea cu băieții din casă. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Radu și Veronica s-au simțit atât de bine la petrecerea de sâmbătă încât nu și-au mai putut ascunde atracția unul pentru celălalt și, în mod inevitabil, cei doi au ajuns să se sărute pătimaș. Ulterior, Radu a spus că doar s-a lăsat dus de val și că, de fapt, nu dorește ceva mai mult cu tânăra, lucru ce i-a adus critici. Situația s-a complicat și mai mult pentru concurent atunci când acesta a fost filmat în tipul unor discuții fără perdea despre Veronica! Descoperă cât de departe au putut să meargă concurenții cu afirmațiile făcute în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Discuții fără perdea despre Veronica, în casa băieților! Cât de departe a mers Radu cu afirmațiile și ce s-a văzut, la Mireasa. Capriciile iubirii

La petrecerea de sâmbătă, Radu și Veronica au dansat lasciv și au ajuns să se sărute. Ulterior, tânărul a părut că regretă cele întâmplate și a anunțat în cadrul show-ului Mireasa faptul că a mers prea departe din cauza consumului exagerat de băuturi alcoolice, dar și că nu dorește să formeze un cuplu cu ea.

În ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de filmat au surprins discuții fără perdea despre Veronica, în casa băieților. Fără să țină cont de absolut nimic și fără să se cenzureze în niciun fel, concurenții au discutat despre cele întâmplate și despre concurenta care îl place pe Radu. Din păcate, conversațiile au mers mult prea departe și au depășit limita decenței.

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„Da, mă, dar eu nu zic că nu, eu chiar mă înțeleg bine cu ea. Dar nu-mi vine să. o... Nu pot să am o relație în care trebuie să fiu mort în fiecare seară”, a fost afirmația deloc potrivită făcută de Radu.

Alberto a continuat să aibă replici lipsite de respect la adresa tinerei.

„Radu, trebuie să apreciem doar că femeia a avut foarte multă răbdare. Două luni și ceva. Te-a pândit, te-a pândit. Te-a pândit două luni până te-a prins. Te-a prins și ți-a dat-o la temelie! Și acum nu mai ai scăpare”, a zis Valentin.

Ulterior, Valentin i-a spus: „Eu nu știu de ce nu ești asumat și nu recunoști că ți-ai găsit-o”.

Discuția și dezvăluirile au continuat în Live, când Raluca Preda a criticat ferm cele întâmplate: „Și încă pe unii vă văd cu zâmbetul pe buze. Și mai devreme, Patrick, ai dat high five cu Alberto. Ce s-a întâmplat? Poți să ne spui despre ce este vorba? Apropo de faptul că ați vorbit urât, mi-au spus colegii câteva frânturi și vă spun sincer că i-am rugat să se oprească pentru că, nu știu, efectiv e greu să ascult nivelul vostru de limbaj, de discuție, glumele sexuale. Nu, nici nu vreau să vă explic!

Este rușinos ce am auzit. Și tu acum dai high five cu Alberto că nu am difuzat asta? Păi, vă dau o veste foarte proastă: e posibil ca Veronica să primească discuția integrală în casă, necenzurată! Și mi-ar plăcea să o vadă toate fetele, să vadă care este nivelul vostru. Pentru că dacă voi așa vă raportați la o femeie, la o fată cu care locuiți două luni în casă...”.

Ce alte discuții au mai urmat? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.