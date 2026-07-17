Când începe sezonul 14 Mireasa: Regatul inimii. Simona Gherghe a anunțat data premierei

Simona Gherghe a anunțat data la care începe sezonul 14 Mireasa după ce au Ema și Alan au fost desemnați câștigătorii sezonului 13.

Așadar, Mireasa: Regatul inimii începe pe 17 august 2026. Simona Gherghe le-a dat întâlnire telespectatorilor după vacanță.

„Ne vedem pe 17 august”, a transmis Simona Gherghe.

Sezonul 14 Mireasa: Regatul inimii are premiera pe 17 august 2026

După cel mai lung sezon de la Mireasa, se anunță un nou sezon la fel de spectaculos! Se va numi: Mireasa: Regatul inimii!

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Sezonul 13 Mireasa a fost câștigat de Ema și Alan.

„Am pornit la drum cu ceea ce avea să fie cel mai lung sezon din istoria emisiunii Mireasa. Vă amintiți, era ianuarie, era frig, era și puțină zăpadă, în fine, era iarnă. Am trecut împreună prin primăvară și acum iată-ne în mijlocul verii.

Când am făcut prima emisiune și când ați văzut acele mingi de fotbal coborând pe scări pe lângă mine ne gândeam că o să fie Campionatul Mondial de fotbal, dar o să fie la vară și câte o să se întâmple până atunci. Dar ce să vedeți? Duminică e marea finală a Campionatului Mondial de fotbal. Cele mai importante evenimente se întâmplă la Antena 1 și sunt foarte fericită că am ajuns la finalul sezonului cu bine, că avem trei cupluri care s-au găsit aici, s-au logodit și s-au căsătorit.

Mai avem și alte cupluri care s-au format. Unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit ieri o să fie marele câștigător al premiului de 40.000 de euro. Să știți că am emoții foarte mari. Au și familiile concurenților, care au venit azi alături de noi. Le mulțumesc, fiindcă știu că le tremură inima de fericire și de emoție, căci ce poți să îți dorești mai mult ca părinte decât să ai copilul fericit, mulțumit, la casa lui, alături de omul care să îl completeze, să îl sprijine și alături de care să meargă mână în mână pe drumul acesta al vieții”, a spus Simona Gherghe la începutul Finalei sezonului 13 Mireasa. Mireasa revine cu sezonul 14 pe 17 august 2026.