Diana din sezonul 12 Mireasa a devenit foarte activă pe rețelele sociale. Fosta concurentă, care a fost adesea Mireasa Săptămânii, face mult sport și a început să dea și sfaturi de fitness.

Diana Ursu, fosta concurentă a sezonului 12 Mireasa, nu a fost prea activă pe rețelele sociale imediat după terminarea competiției, însă acum publică des imagini și își bucură susținătorii cu prezența ei. După o perioadă de tensiuni, în care s-a petrecut și despărțirea de Sorin, băiatul cu care a format un cuplu în casa Mireasa, Diana strălucește și zâmbește din nou.

Ce mai face Diana de la Mireasa sezon 12 după despărțirea de Sorin. Cum s-a afișat recent tânăra care a fost adesea Mireasa Săptămânii

Recent, Diana a apărut în mediul online făcând un antrenament full body, iar cei care au plăcut-o și susșinut-o pe tânără în emisiunea Mireasa, s-au bucurat să o vadă din nou zâmbind.

Sorin și Diana din sezonul 12 Mireasa s-au despărțit

După ce au părăsit casa Mireasa, Diana și Sorin nu au petrecut prea mult timp împreună. El a plecat la Gropeni, iar ea la Chișinău, iar apoi în vacanță în Dubai. Pe 21 ianuarie Sorin a anunțat că după ce a discutat cu Diana au ajuns la hotărârea de a pune punct relației.

„Bună, dragilor, și aici mă refer la toți cei care ați fost lângă noi și ne-ați susținut. Eu și Diana am ales să punem punct relației noastre. Avem rugămintea să îmbrățișați cu respect această decizie. Este o despărțire matură, discutată cu respect față de ambele părți”, a spus Sorin.

Sorin și-a rugat susținătorii să se abțină de la jigniri.

„Am mare rugăminte să păstrați jignirile pentru dumneavoastră, mai ales la adresa Dianei, ea fiind o femeie. Vă mulțumim pentru tot”, a mai scris Sorin pe rețelele sociale.

Mesajul său vine la scurt timp după ce Diana a dat de înțeles că despărțirea este iminentă.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită.

La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate.

Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.