Un cuplu din sezonul 12 Mireasa s-a destrămat. Tânărul a anunțat despărțirea: „Am ales să punem punct relației noastre”

După o perioadă în care au dat de înțeles că relația lor este incertă, Diana și Sorin au luat o decizie. Fostul concurent al sezonului 12 Mireasa a anunțat că el și Diana nu mai formează un cuplu. Băiatul a precizat că despărțirea este una matură. 

Publicat: Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:23 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 12:33
Un cuplu din sezonul 12 Mireasa s-a destrămat | Shutterstock & Antena 1

După ce au părăsit casa Mireasa, Diana și Sorin nu au petrecut prea mult timp împreună. El a plecat la Gropeni, iar ea la Chișinău, iar apoi în vacanță în Dubai. Pe 21 ianuarie Sorin a anunțat că după ce a discutat cu Diana au ajuns la hotătârea de a pune punct relației.

Sorin și Diana din sezonul 12 Mireasa s-au despărțit

Sorin și-a rugat susținătorii să se abțină de la jigniri.

Mesajul său vine la scurt timp după ce Diana a dat de înțeles că despărțirea este iminentă.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită.

La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate.

Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.

