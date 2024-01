Ce mai face și cum arată Luiza de la Mireasa, după eliminarea din sezonul 8. Cum s-a pozat într-o rochie mulată pe trup

Chiar dacă dragostea nu a luminat calea spre inima ei în timpul competiției Mireasa, Luiza strălucește acum într-un alt context. Fosta concurentă s-a îmbrăcat într-o rochie neagră elegantă la petrecerea de noul an.

Luiza de la Mireasa a ales să își înceapă noul an într-o rochie neagră la petrecerea de Revelion. Fosta concurentă a emisiunii a dovedit că fericirea ei nu se calculează în afecțiunea primită de la un bărbat și se bucură de orice clipă pe care o trăiește alături de prieteni și familie.

Cum mai arată Luiza de la Mireasa și cum s-a pozat de curând pe Instagram

Despre Luiza am învățat că pasiunea și încrederea în sine vin din interior, iar aceasta a ales să împărtășească cu fanii săi această lecție de viață într-un mod cât se poate de elegant. Rochia neagră, aleasă cu grijă pentru petrecerea de Revelion, a devenit un simbol al transformării ei și al noului început.

Nu este neobișnuit ca participanții la emisiunile de genul să experimenteze o varietate de emoții, de la bucurie până la inimă frântă, iar Luiza nu a fost o excepție. Cu toate acestea, în ciuda faptului că nuși-a găsit jumătatea în emisiune, Luiza și-a găsit fericirea în propria companie și în acceptarea de sine.

Într-o seară de Revelion, Luiza a strălucit într-o rochie neagră elegantă, care i-a pus în valoare silueta perfectă. Croiala impecabilă și detaliile rafinate au accentuat farmecul natural al tinerei, arătând lumii întregi că încrederea în sine și fericirea nu depind de validarea din partea altora.

Fotografiile cu Luiza în rochia neagră de Revelion au devenit virale pe rețelele de socializare, primind aprecieri pentru eleganța și încrederea pe care le emană. Fanii au fost rapizi în a-i transmite felicitări și mesaje de susținere, recunoscând faptlul că este foarte frumoasă.

Luiza de la Mireasa a demonstrat că fericirea nu trebuie să vină doar dintr-o relație romantică și că alegerea de a te simți bine în propria piele poate fi cel mai prețios dar pe care ți-l poți face. Rochia neagră de Revelion a fost doar un detaliu în povestea ei de încredere și autodescoperire, iar fanii abia așteaptă să vadă ce urmează în noul ei capitol al vieții.

Alex, deranjat de un gest făcut de Luiza la petrecerea Mireasa. „Nu sunt un monstru!” Tânăra i-a spus că nu poate fi nimic între ei

Artiștii de la o petrecere Mireasa i-au îndemnat pe Luiza și Alex să danseze împreună. Luiza a fost reticentă și nu și-a dorit o apropiere fizică cu băiatul, iar tânărul nu s-a simțit tocmai confortabil când a văzut respingerea fetei. Luiza l-a luat la o discuție pe Alex:

Luiza: Nu vreau să te simți prost. Eu știu că ție poate ți-e drag de mine. Ai empatie. Dar eu nu vreau nimic mai mult.

Alex: Ok. Acum mă simt ultimul om. Când vin spre tine ai niște reacții…

Luiza: Ești un băiat ok.

Alex: Nu trebuie să-mi zici chestiile astea. Eu știu cum sunt

Luiza: Poate tu ai trecut mai repede peste. Și eu am trecut peste, dar nu simt nimic pentru mine. Eu mă gândesc mereu la omul de lângă mine. Am simțit să-ți zic.

Alex: Eu am făcut niște pași către tine, e ok. Nicio problemă. Sunt bărbat, nu e ca și când am încercat ceva și nu a mers. Nu-mi spune că nu am funcționa, pentru că nu mă cunoști. Zi-mi că nu ești atrasă și nu simți. Mie mi s-a părut că tu m-ai mai privit. Nu e problemă.

Băiatul a declarat ulterior în casă că nu i-au plăcut argumentele Luizei, având în vedere că a observat cum fata îl urmărește cu privirea pe Bogdan.

„Cineva pentru mine trebuie să fie. Probabil Luiza a fost influențată de trecutul meu. Sunt multe întrebări și gânduri. Cu ce am greșit? Glumeț sunt, urât nu sunt, agresiv nu sunt! Să-mi spui că tu consideri că nu am rezone… Dar ai încercat să vezi? Măcar cu un sărut, sau să stăm 3 zile de vorbă! Nu sunt nici balaur, nici monstru!”, a spus Alex.