Seba, fostul concurent al sezonului 4 al emisiunii „Mireasa”, și-a schimbat radical înfățișarea față de cum îl știau telespectatorii.

Tânărul a ales să-și transforme look-ul, iar această schimbare i se potrivește de minune. Printre cei mai apreciați concurenți din sezonul 4 al emisiunii, Seba a cucerit publicul prin carisma sa, aspectul său fizic și modul în care a gestionat fiecare situație în cadrul show-ului matrimonial.

Ce mai face și cum arată Seba de la Mireasa. Fostul concurent care a încercat să aibă o relație cu Adelina Tătucu s-a schimbat

El și Adelina au avut o relație frumoasă în casa „Mireasa”, însă neînțelegerile dintre ei și-au lăsat amprenta asupra relației, ducând în cele din urmă la despărțire.

Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, Seba a discutat deschis despre relația cu Adelina și despre motivele pentru care nu a luat decizia de a face pasul cel mare.

„Nu am simțit să fac asta. Am făcut ceea ce am simțit eu. Nu am vrut să dau satisfacție celor din jur, inclusiv ție. Ce este așa de greu de înțeles? Eu am observat câteva lucruri la Adelina și nu am putut să spun chiar tot. Nu am vrut să dau satisfacție celor din casă”, a spus el, la Antena Stars.

Acesta și-a continuat cariera muzicală, chiar și după ce s-au încheiat filmările sezonului de la Mireasa în care el a participat, iar aspectul său fizic a suferit multe schimbări de atunci. Dacă fanii show-ului îl știau cu șuvițe blonde, iată că tânărul acum a renunțat la culoarea aceasta.

Ce spune Seba despre conflictele cu ceilalți concurenți din casa Mireasa sezonul 4

Prezentatorii TV au ținut neapărat să discute alături de fostul concurent Mireasa și un material din casa care a stârnit o mulțime de reacții negative din partea fanilor la adresa lui Ion, Marius și Victor.

„Pot să zic că Victor avea ceva cu mine, dar nu știu ce exact. Aici îl pot pune și pe Ion pentru că el a fost capul tuturor răutăților din casă. Și Marius a contribuit la starea mea pentru că a fost un pion al lui Ion. Făcea tot ce îi spunea Ion. Consider că a fost foarte multă invidie la mijloc. Ei și-au format niște grupulețe, iar eu nu am intrat în gașca lor.”, a povestit el, la Antena Stars.

Seba a spus că motivul pentru care Marius și Ion l-au individiat este Adelina: „Marius și Ion au pus ochii pe Adelina de la început, de asta mi-au pus bețe în roate. Am intrat cu un scop foarte serios în casă”.

Marius a intervenit în discuția tânărului și a afirmat faptul că el îi dădeam mereu sfaturi, însă Seba a avut un alt contraargument despre situația discutată.

„Pot să spun că nu m-a încurajat deloc. Dacă mi-ar fi fost prieten, ar fi trebuit să mă susțină în relația cu Adelina. (...) Nu datorez nimănui mulțumiri. Este o lecție de viață, mă bucur că am avut ocazia să trec printr-o astfel de experiență.”, a mai adăugat tânărul.

Seba a scos la iveală și noi detalii despre povestea de dragoste pe care a avut-o cu Adelina în casă: „Am trăit cu speranța că va fi bine... până în momentul în care s-a umplut paharul. Stările ei se schimbau când era Alex în preajmă”