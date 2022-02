Mireasa 2021, sezonul 4. Seba și-a făcut o schimbare radicală de look. Cum arată acum fostul concurent din casa Mireasa

Seba se numără printre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 4 Mireasa. Tânărul a atras simpatia publicului cu felul carismatic, aspectul fizic, dar și modul în care a tratat fiecare situație din cadrul show-ului matrimonial.

La aproximativ 2 luni de la Marea Finală Mireasa, concurentul a surprins pe toată lumea cu o schimbare radicală de look. Seba nu mai arată deloc așa cum apărea pe micile ecrane ale telespectatorilor, însă tranformare îl prinde foarte bine.

Cum arată Seba acum

Fostul concurent din sezonul 4 Mireasa a publicat pe rețelele sociale mai multe postări cu noul său look. Tânărul și-a anunțat comunitatea de prieteni din mediul online că urmează să își vopsească părul.

Citește și: Mireasa 2021, sezonul 4. În ce relații a rămas Seba cu ceilalți concurenți, la o lună de la Finală. Ce detalii au ieșit la iveală

Seba își obișnuise urmăritorii cu șuvițele sale blonde, dar se pare că acum a decis să îi surprindă cu o tranformare spectaculoasă. Acesta și-a vopsit tot părul blond, iar rezultatul este unul impresionant.

Postările tânărului de pe contul de Instagram au atras toată atenția prietenilor virtuali, mai ales că este de nerecunoscut cu noua culoare a părului. Blondul îi scoate în evidență trăsăturile feței și culoarea ochilor, iar drept dovadă stau postările sale.

De ce nu a cerut-o Seba în căsătorie pe Adelina

Seba și Adelina au trăit o frumoasă poveste de dragoste în casa Mireasa, însă neînțelegerile și-au pus amprenta în relația lor, lucru care a dus la despărțire. Într-un interviu telefonic pentru Antena Stars, tânărul a vorbit deschis despre relația cu fosta concurentă, dar și de ce nu a făcut pasul cel mare atunci.

„Nu am simțit să fac asta. Am făcut ceea ce am simțit eu. Nu am vrut să dau satisfacție celor din jur, inclusiv ție. Ce este așa de greu de înțeles? Eu am observat câteva lucruri la Adelina și nu am putut să spun chiar tot. Nu am vrut să dau satisfacție celor din casă”, a spus el, la Antena Stars.

Citește și: Mireasa 2021, sezon 4. Adelina și Seba s-au despărțit: ”Ne mai vedem astea două zile și atât”

Deși au existat tot felul de speculații despre cuplul celor doi, Seba a ținut neapărat să menționeze că nu a simțit să o ceară în căsătorie pe Adelina. De asemenea, tânărul a mai dezvăluit că s-a simțit presat de ceilalți concurenți din casa Mireasa.

Seba nu s-a putut abține și a spus lucrurilor pe nume, după ce doamna Gabi a spus că a terminat relația cu fosta parteneră pentru că a văzut cine este ea, de fapt. Tânărul a mărturisit că nu i-a fost frică de faptul că Adelina l-ar putea păcăli, ci așa a simțit să facă, să o ceară de iubit, nu de soție.