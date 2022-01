Mireasa 2021, sezonul 4. În ce relații a rămas Seba cu ceilalți concurenți, la o lună de la Finală. Ce detalii au ieșit la iveală

Marius și Maria au păși în platoul Antena Stars și au discutat despre motivul pentru care au decis să nu se căsătorească, dar și despre „certurile” pe care le-au avut cu Seba în sezonul 4 Mireasa. Cei doi au dezvăluit că nu au fost lucruri personale între ei, ci doar câteva glume.

„Nu am avut nimic personal cu Seba. Noi am încercat să-l ajutăm uneori. Știam că o să ajungă în stadiul în care a ajuns cu relația lui și am încercat să îl avertizăm. Atât eu, cât și restul concurenților din casă. El a făcut cum a vrut el și am renunțat și noi”, a mărturisit Marius.

Natalia Mateuț le-a pregătiti o surpriză foștilor concurenți Mireasa chiar în direct. Prezentatoatea TV l-a contactat pe Seba printr-un apel telefonic, iar tânărul a răspuns fără ezitare „provocării”, dar și întrebărilor.

Ce spune Seba despre conflictele cu ceilalți concurenți din casa Mireasa sezonul 4

În cadrul interviului telefonic pentru Antena Stars, Seba a dezvăluit faptul că decis să nu țină legătura cu niciun concurent din casa Mireasa: ”Pot să spun că am dus viața grea acolo. Nu mi-a fost nimeni alături. Majoritatea concurenților, chiar și Gabi, mi-au pus bețe în roate.”

Tânărul a mărturisit faptul că Gabriela și restul băieților din casă s-au opus cel mai tare în drumul să către fericire: „Au fost discuții în casă zi de zi”.

Prezentatorii TV au ținut neapărat să discute alături de fostul concurent Mireasa și un material din casa care a stârnit o mulțime de reacții negative din partea fanilor la adresa lui Ion, Marius și Victor.

„Pot să zic că Victor avea ceva cu mine, dar nu știu ce exact. Aici îl pot pune și pe Ion pentru că el a fost capul tuturor răutăților din casă. Și Marius a contribuit la starea mea pentru că a fost un pion al lui Ion. Făcea tot ce îi spunea Ion. Consider că a fost foarte multă invidie la mijloc. Ei și-au format niște grupulețe, iar eu nu am intrat în gașca lor.”, a povestit el, la Antena Stars.

Seba a spus că motivul pentru care Marius și Ion l-au individiat este Adelina: „Marius și Ion au pus ochii pe Adelina de la început, de asta mi-au pus bețe în roate. Am intrat cu un scop foarte serios în casă”.

Marius a intervenit în discuția tânărului și a afirmat faptul că el îi dădeam mereu sfaturi, însă Seba a avut un alt contraargument despre situația discutată.

„Pot să spun că nu m-a încurajat deloc. Dacă mi-ar fi fost prieten, ar fi trebuit să mă susțină în relația cu Adelina. (...) Nu datorez nimănui mulțumiri. Este o lecție de viață, mă bucur că am avut ocazia să trec printr-o astfel de experiență.”, a mai adăugat tânărul.

Seba a scos la iveală și noi detalii despre povestea de dragoste pe care a avut-o cu Adelina în casă: „Am trăit cu speranța că va fi bine... până în momentul în care s-a umplut paharul. Stările ei se schimbau când era Alex în preajmă”