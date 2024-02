Cosmin Munteanu, unul dintre fostii concurenți ai emisiunii "Mireasa", a fost recent surprins într-o apariție neașteptată în Londra. Ce mai face și cum arată.

Aceta s-a pozat într-un mall din capitala britanică, unde a stârnit un val de întrebări și speculații în rândul fanilor săi, care au fost bucuroși să-l vadă într-o ipostază relaxată și fericită.

Ce mai face și unde se află în prezent Cosmin de la Mireasa, fostul soț al Mirunei. Cum mai arată el acum

În ciuda faptului că nu este clar dacă Cosmin s-a mutat în mod permanent în Londra sau este doar într-o vacanță, fanii au fost încântați să-l vadă într-o nouă aventură. Este cunoscut faptul că el este destul de rezervat în ceea ce privește viața sa personală și postările pe rețelele de socializare, așa că apariția sa neașteptată în mediul online a generat mult interes.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Cum a răspuns Miruna, întrebată dacă a ținut legătura cu Cosmin după divorț. Ce a spus despre fostul soț

Chiar dacă căsnicia sa cu Miruna, o altă participată la emisiunea "Mireasa", nu a funcționat, Cosmin pare să fie într-o stare de spirit excelentă și să-și păstreze zâmbetul pe buze.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginea făcută în mall-ul din Londra îl prezintă pe Cosmin într-o atmosferă relaxată, dând impresia că se simte în largul său și se bucură de timpul său petrecut în capitala britanică.

Reacția fanilor a fost una extrem de pozitivă, aceștia lăsând numai comentarii frumoase și încurajatoare în mediul online. Admiratorii emisiunii "Mireasa" și ai lui Cosmin au fost impresionați de apariția sa și s-au bucurat să-l vadă într-o stare de bine.

Chiar dacă detaliile despre motivul exact al prezenței lui Cosmin în Londra rămân încă neclare, ceea ce este evident este că acesta se simte bine și este apreciat de către fanii săi. În ciuda trecutului său în emisiunea "Mireasa" și a experiențelor sale personale, Cosmin Munteanu pare să-și îndrepte atenția către lucrurile care îl fac fericit și să continue să își trăiască viața cu optimism și încredere în viitor.

Citește și: Ce mai face Cosmin Munteanu din sezonul 6 Mireasa. Fostul soț al Mirunei publică rar imagini cu el în mediul online

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.