Mireasa, sezon 6. Cum a răspuns Miruna, întrebată dacă a ținut legătura cu Cosmin după divorț. Ce a spus despre fostul soț

Miruna și Cosmin nu mai vorbesc în prezent, potrivit unei declarații făcute de tânără în online. Foștii câștigători Mireasa au divorțat oficial în luna martie 2023. Despărțirea s-a produs la foarte scurt timp de la Finala din decembrie 2022.

Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a vorbit cu cei care o urmăresc pe rețelele sociale. Tânăra a răspuns la întrebările primite pe Instagram. În prezent Miruna lucrează ca manager la o firmă de protecția muncii și spune că a rupt orice legătură cu fostul soț.

Cum a răspuns Miruna, întrebată dacă mai vorbește cu Cosmin de la Mireasa 6

„Mai vorbești cu Cosmin? Gen să vă salutați sau cu cineva din familia lui?”, a fost una dintre întrebările primite de Miruna.

Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a acoperit numele fostului soț și nici nu l-a scris la rândul ei, precizând că nu mai vorbește

Întrebată dacă are regrete pentru ceva din trecut, Miruna a răspuns: „Mi-m promis că orice s-ar întâmpla în viață din cauza mea sau din cauza mea sau din cauza altor persoane, nu voi avea regrete! Cred că toate experiențele, tote greșelile te întăresc, te schimbă îți dau o lecție”.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.