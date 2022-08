Cine este Cosmin Munteanu de la Mireasa, sezonul 6. Părinții săi au divorțat când avea numai 2 ani

Cosmin Munteanu are 22 de ani și vine din Focșani. Are 1,78 înălțime și 80 de kilograme. A terminat Liceul Economic, a luat Bac-ul dar nu a dorit să urmeze o Facultate.

„Părinții mei m-au ajutat cu bănuți, apoi m-am gândit să merg la tatăl meu în Italia care muncea în construcții. Am stat o lună cu el și a trebuit să plec pentru că a venit pandemia. Eu îl ajutam. Îi dădeam la mână ce trebuia, el încerca să mă învețe. Mi-aș dori să plec afară, să strâng niște bănuți și să mă întorc cu o idee de business acasă. Sunt o persoană simplă și sinceră, cu mici defecte. Sunt emotiv, nu mă simt sigur când mă aflu într-un loc nou. Îmi trebuie o perioadă de acomodare”, a spus Cosmin Munteanu de la Mireasa, sezonul 6.

Cine este Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6

Când a fost pus în situația de a descrie imaginea ideală a viitoarei sale mirese, Cosmin Munteanu a vorbit mai întâi despre religie, apoi despre înălțime și vârstă.

„Viitoarea mea soție mi-ar plăcea să fie de religie creștin-ortodoxă ca mine și să împărtășim aceleași pasiuni, nu aș vrea să fie mai înaltă decât mine pentru că m-aș simți un pic inferior, aș accepta să fie maxim cu 2 ani mai mare pentru că din punctul meu de vedere fetele caută băieți mai maturi”, a spus Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6.

Cum a descris Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6 imaginea soției ideale

„Îmi plac fetele brunete, cu ochii căprui. Nu vreau să fac discriminări pentru că fiecare om este așa cum l-a lăsat Dumnezeu, dar mi-ar plăcea să fie de o talie medie, cu forme normale. Dar cu fome”, a continaut concurentul.

Când a vorbit despre copilărie, Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6 a povestit despre divorțul părinților.

„Mama și tatăl meu s-au despărțit când eu aveam 2 ani și am locuit ulterior cu bunicii materni până pe la 8 ani și apoi cu mama și sora mea. Părinții mei nu au mai discutat de când s-au despărțit. Ambii și-au refăcut viața. Situația asta mă putea afecta mai mult dacă se întâmpla când eu eram mai mare și conștientizam mai multe lucruri. Totuși, crescând, m-am simțit un pic singur, pentru că tatăl meu nu era alături fizic de mine. Am început să vorbim mai mult când eu am crescut. Pe lângă faptul că îmi este tată, îmi este și prieten.

Punctul mamei de vedere e important în alegerile pe care le fac. Deciziile pe care le ia ea nu sunt împotriva mea. Mi-ar plăcea ca înainte de căsătorie să cunosc foarte bine fata de lângă mine”, a povestit Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6.

Tânărul a avut o sigură relație serioasă până la 22 de ani.

„Ce mai serioasă relație a mea a fost și prima: 2 ani de zile. Am mai avut relații de atunci, dar nu foarte lungi. Cred că fenomenul Mireasa îmi poate schimba viața în bine”.

