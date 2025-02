Power Couple România sezon 2, 25 februarie 2025. DOC și Anca Munteanu și-au folosit superputerea. Ce cuplu a primit un dezavantaj

DOC și Anca Munteanu au fost nevoiți să ia o decizie foarte importantă în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025. A venit momentul ca artistul și soția lui să aleagă un cuplu căruia să-i ofere un dezavantaj, după ce au câștigat superputerea în urmă cu o zi.

Telespectatorii au avut parte de noi surprize în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025. Fetele au fost nevoite să își învingă fricile, un cuplu a fost propus la eliminare, iar DOC și soția lui, Anca Munteanu, au fost puși într-o situație delicată.

Ultimul avantaj din acest sezon a fost folosit pentru a pune bețe în roate unui alt cuplu din competiție. Celor doi le-a fost destul de greu să ia o decizie, însă au hotărât să voteze perechea care reprezintă cel mai mare pericol pentru ei în show.

Replicile acide, țipetele, momentele de panică și lacrimile au fost nelipsite de pe micile ecrane la ultima probă individuală din sezonul 2 Power Couple România. De data aceasta, fetele au fost nevoite să își depășească cele mai mari temeri.

Concurentele au trecut printr-o probă de coșmar în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025

Dani Oțil a pregătit o probă de coșmar pentru concurente în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025. Fetele nu se așteptau la o astfel de provocare, chiar înainte de semifinală și finală.

Până și partenerii lor au rămas fără glas când au auzit ce trebuie să facă acestea. Mai mult, proba i-a făcut pe concurenți să investească sume mici pentru a nu fi în pericol să intre la eliminare.

„Nu este o probă fizică, dar au nevoie de stomac. Atenție, nu va trebui să mâncăm, dar va trebui să le manipulăm pentru a ajunge la răspunsuri. Proba de astăzi are două etape. În etapa 1 va trebui să ajungem la un cod din șase cifre. Pentru a ajunge la fiecare cifră, partenera voastră va fi purtată de o bandă prin mai multe acvarii, unde se pot găsi diverse elemente.

La etapa a doua își vor folosi mâinile pentru a pipăi niște elemente. Al doilea cod este din patru litere. Proba este trecută dacă avem cele două coduri la finalul timpului”, a anunțat Dani Oțil în fața băieților.

Concurentelor le-a fost extrem de greu să treacă peste cele mai mari fobii, iar timpul a fost cel mai mare inamic lor. Diana Bulimar nu a reușit să câștige proba deoarece nu a dus până la final cea de-a doua etapă.

De asemenea, Elena Tudor i-a dovedit soțului ei că este foarte curajoasă. Deși îi este teamă de șoareci, aceasta nu s-a gândit nici măcar o secundă să renunțe la probă.

Și Giulia Anghelescu s-a descurcat de minune la ultima provocare. Ambiția artistei de a rămâne în competiție a fost mai mare decât orice frică. De altfel, Anca Munteanu i-a arătat lui DOC că este o femeie puternică și curajoasă, lucru care l-a luat prin surprindere pe acesta.

[ivm guid=SlafC6KtQ7y]

Bella Santiago, la un pas de un atac de panică în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025

Bella Santiago a fost la un pas de un atac de panică în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025. Artista s-a speriat extrem de tare atunci când o iguană s-a urcat pe capul ei.

Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. Mai mult, Dani Oțil a observat că aceasta se află într-o situație critică și a apelat la un gest înduioșător, luându-i reptila de pe cap și plasând-o înapoi în acvariu.

„N-are nimic, nu își face nimic. Relaxează-te și respiră! Doar stă pe capul tău, nu-ți face nimic”, a încurajat-o Nicu Grigore.

După ce a terminat prima etapă, Bella Santiago a simțit nevoia să iasă la aer pentru a-și reveni: „Atac de panică am avut și am plâns. Nu-mi vine să cred că am trecut prin asta, dar nu m-am gândit niciodată să renunț la probă. Mi-a dat panică. Eu nu sunt așa, niciodată n-am făcut așa”.

DOC și Anca Munteanu și-au folosit superputerea în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025. Pe cine au ales să tragă în jos. Ce cuplu a fost propus la eliminare

Radu Dumitrache și Diana Bulimar au fost propuși la eliminare în ediția 20 a sezonului 2 Power Couple România, de pe 25 februarie 2025, după ce nu au putut duce până la final cele două probe individuale din această săptămână. Așadar, aceștia au avut cei mai puțini bani în seif.

„Singura mea oftică e că nu văd semifinala și finala”, a spus Radu Dumitrache.

Tot astăzi, DOC și Anca Munteanu au fost nevoiți să își folosească superputerea. Aceștia au fost puși să aleagă un cuplu căruia să-i ofere un dezavantaj la proba de cuplu de mâine, 26 februarie 2025.

„Dăm acest dezavantaj cuplului care a câștigat cele mai multe probe de cuplu de până acum sau ultimului din clasament. O să mergem și o să le dăm dezavantajul Giuliei și lui Vlad”, au spus cei doi.

Alegerea lor a stârnit o mulțime de replici acide și reacții: „Ne-au salvat de la eliminare, iar acum ne dau dezavantajul. Nu înțeleg raționamentul”.

„Să nu vă supărați, dar nu aveam cui să-i dau. Lui Nicu nu am vrut să-i dau”, le-a spus DOC.

„Mai erau opțiuni! Nu-i problemă”, i-a răspuns Vlad Huidu.

„Ținta eram noi! Eu nu m-am enervat, nu port pică nimănui”, a spus Giulia Anghelescu.

„Ne e mai frică de ei decât ne e de Radu și Diana”, a adăugat Anca Munteanu.

