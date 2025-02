Mireasa sezonul 11, 25 februarie 2025. Andrei, mărturisiri dureroase din trecutul său. Băiatul s-a confruntat cu depresia

Andrei a mărturisit că a trecut prin depresie și anxietate. Concurentul Mireasa a fost ajutat de mama lui, care nu l-a lăsat să se cufunde în tristețe și l-a încurajat să apeleze la sfaturile specialistului.

După ce Liliana a mărturisit că a avut crize suicidare, Andrei i-a spus fetei că știe ce simte și i-a vorbit din propria experiență. Andrei a mărturisit că și el s-a confruntat cu depresia, peste care a trecut cu tatament de la psihiatru.

Andrei, mărturisiri dureroase din trecutul său. După declarațiile șocante ale Lilianei, băiatul a făcut și el confesiuni grele: „Au fost ani la rând în care am avut numai probleme”

„Au fost ani la rând în care am avut numai probleme. Am ajuns la psiholog și m-a trimis la un psihiatru care mi-a dat tratament. După 3 ani de tratament m-a ajutat. Știu ce simți. Și eu am fost la fel de multe ori. Nu mai vedeam pentru ce să trăiesc. Eram supărat când mă trezeam. Am fost diagnosticat cu depresie și anxietate. Ultima oară când am încercat a fost când s-a despărțit fosta de mine. Singurul gând care m-a ținut în viață e fiul meu. De depresie nu scapi total, mai am momente. Nu la fel de grave, dar îmi mai vin gânduri”, a povestit Andrei.

Doamna Viorica și-a amintit de acele episoade. Bunica băiatului a declarat că mama lui s-a implicat foarte mult pentru a-l ajuta.

