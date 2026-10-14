Surpriză în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! În casa băieților a intrat un nou concurent, pe nume Petru.

Mult așteptatul moment a sosit! Simona Gherghe a anunțat în ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, faptul că în casa băieților a intrat un nou concurent. Descoperă în rândurile de mai jos cine este Petru și ce a recunoscut despre el.

Cine este Petru, noul concurent din casa Mireasa! Ce meserie are și ce a dezvăluit concurentul despre el

În ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, Simona Gherghe a anunțat faptul că un nou concurent intră în casa băieților. Tânărul se numește Petru, are 25 de ani și de meserie este kinetoterapeut.

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Tânărul a fost sportiv de performanță și apoi a decis să urmeze cursurile facultății de kinetoterapie.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 14 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii ca să afli mai multe detalii despre noul concurent, dar și să descoperi ce detaliu a atras imediat atenția concurentelor.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.