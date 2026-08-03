Claudia și Daniel din sezonul 13 Mireasa formează din nou un cuplu: „Amândoi suntem diferiți!”

Claudia și Daniel formează din nou un cuplu. Cei doi și-au asumat relația la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa, unde au dansat împreună.

Claudia și Daniel și-au creat o poveste plină de răsturnări de situație în casa Mireasa. Mai întâi, el și-a exprimat printr-o scrisoare simpatia față de Claudia, pe care o văzuse la televizor. Claudia i-a făcut chemare în casa Mireasa și după 13 zile, aceasta a decis să-i ofere posibilitatea de a fi concurent cu drepturi depline. Cei doi au format un cuplu, însă au avut mai multe neînțelegeri și s-au despărțit. După despărțire, Claudia a intrat într-o cunoaștere cu Denis, cunoaștere care nu a avut ca rezultat o relație. Între Claudia și Daniel au continuat discuțiile, dar și conflictele. Chiar dacă și-au spus cuvinte grele în ultima parte a competiției, cei doi au dansat împreună valsul finaliștilor și după Finală au decis să-și mai dea o șansă. După ce și-au asumat public relația, Claudia și Daniel au devenit foarte activi pe rețelele sociale și au publicat mai multe imagini cu ei în ipostaze tandre.

Cum a impresionat-o Daniel pe Claudia după emisiunea Mireasa. Foștii concurenți formează din nou un cuplu

Claudia a fost întrebată în mediul online cum a impresionat-o Daniel în afara casei Mireasa. Răspunsul acesteia a fost că e foarte iubitor și că amândoi sunt foarte diferiți afară.

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Cum răspunde Claudia speculațiilor că ar fi însărcinată. Ea și Daniel formează din nou un cuplu

„Suntem din nou împreună. Ne-am dat o șansă în afara camerelor. Ne-am dat seama că în emisiune orgoliul ne-a distrus, iar eu nu mă puteam deschide în totalitate [...]Toți cei care spuneți că aș fi însărcinată, țin să vă informez că nu există nicio sarcină”, a scris Claudia în mediul online.