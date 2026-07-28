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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat cei doi

Daniel și Claudia au recunoscut ce au făcut în noaptea petrecută împreună la hotel, imediat după marea finală Mireasa sezonul 13, dar și ce decizie importantă au luat. Află detalii despre cei doi, în episodul 6 din Mireasa: Confesiuni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 17:36 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 18:21
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În episodul 6 al show-ului Mireasa: Confesiuni, protagoniștii au fost chiar Daniel și Claudia, care au vorbit deschis despre care este situația lor în prezent. Cei doi au anunțat ce au făcut în noaptea petrecută împreună la hotel, imediat după finală, dar și ce decizie importntă au luat.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Urmărește episodul integral AICI!

Daniel și Claudia, confesiuni despre noaptea petrecută la hotel! Ce decizie au luat cei doi și ce s-a aflat în episodul 6 din Mireasa: Confesiuni

În cel de-al șaselea episod al show-ului Mireasa: Confesiuni, Daniel și Claudia au spus ce decizie au luat în privința lor, ce s-a întâmplat când au ajuns la hotel, dar și ce au de gând să facă în viitor.

„În acest moment suntem foarte bine noi, în prezent suntem doi oameni care se înțeleg foarte bine. Nu am reușit să formîm un cuplu nici în prezent și nu am mai vrut să facem lucrul acesta. Țin să precizez că ne-am simțit foarte bine zilele acestea două și am comunicat, dar am stabilit că vom merge pe drumuri separate. O văd o fată, o femeie cu multe calități, dar am stabilit că de-a lungul competiției nu au fost prea multe lucruri pe care ne-am înțeles și vom merge pe drumuri separate”, a fost anunțul făcut de Daniel.

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Deși la valsul din finală au părut apropiați, cei doi concurenți au recunoscut că tot nu formează un cuplu în prezent: „Nu schimbă cu nimic faptul că vom merge pe drumuri separate”.

Daniel și Claudia au recunoscut faptul că au plecat împreună la hotel după ce s-a terminat marea finală a emisiunii Mireasa sezonul 13 și chiar au împărțit aceeași cameră, însă tânăra a ținut să menționeze faptul că nu s-a întâmplat nimic mai mult decât simple discuții aprinse și certuri: „La un moment dat eu eram pe balcon pe Live, nu mai voiam să îl văd pe Daniel”.

Așadar, nici seara petrecută la hotel împreună nu a fost lipsită de certuri, semn că cei doi încă au avut lucruri de lămurit și alte reproșuri de făcut.

În plus, cei doi concurenți au spus că vor merge fiecare pe drumul său, dar se vor mai căuta din când ân când, preferând să lase timpul să rezolve lucrurile dintre ei.

„Îmi doresc să mă axez pe mine, pe carieră, vreau să slăbesc 20 de kilograme, mă bate gândul să particip și la un campionat de culturism, să urc pe scenă”, a zis Claudia despre planurile sale de viitor.

„Eu văd mult potențial în ea și o să o susțin”, a zis Daniel.

colaj ftoo cu claudia si daniel de la mireasa sezonul 13
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