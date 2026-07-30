Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Raluca, mărturisiri despre interacțiunea ei cu Denis: „O să susțin asta până când o să uit de el”

Raluca a vorbit în episodul de de Mireasa: Confesiuni despre interacțiunea ei cu Denis. Tânăra a precizat că nu l-a căutat și că nici nu-l urmărește în mediul online.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 9 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Ciprian și Raluca. Vezi AICI episodul complet!

Raluca este de părere că dacă nu s-ar fi aflat că a făcut conținut pentru adulți, Denis ar fi continuat interacțiunea cu ea și ar fi mers spre o relație.

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L-a mai căutat Raluca pe Denis după emisiunea Mireasa? Fosta concurentă a spus totul la Confesiuni: „O să susțin asta până când o să uit de el”

„Cred asta și o să susțin asta până când o să uit de Denis. Am uitat de Denis, dar când o să uite de persoana lui în totalitate. Nu mă mai râcâie ceva acolo. Dacă mă râcâia îl căutam, nu mă mai interesează. Eu îmi doresc să nu-l mai văd în schimb. Eu am mai întâlnit bărbați și nu m-am simțit niciodată respinsă din cauza trecutului. Și mi s-a părut ciudat să vină asta din partea lui, el nereușind să mă cunoască. Mi s-a părut o persoană mediocră. Atunci când te oprești la greșeala unui om, mi se pare că nu ești un om care privește dincolo de imagine. A fost superficial, el s-a oprit la acea eroare din viața mea. Am continuat să stau în preajma lui, în speranța că-și va schimba părerea”, a spus Raluca la Mireasa: Confesiuni.

Raluca spune că cu mintea de acum, ar fi oprit interacțiunile cu Denis imediat după ce el a spus că nu e de acord cu trecutul ei. Fata spune că Denis a poziționat-o prost și că s-a simțit în unele momente umilită.