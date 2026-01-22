Clipe de coșmar pentru Mihaela și Ștefan de la Mireasa. Casa băiatului, mistuită de flăcări: „Suntem distruși”

Un incendiu puternic a avut loc la o casă din Vărbilău. Este vorba despre locuința lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa. El și Mihaela sunt în stare de șoc. Din fericire, nu au existat victime. Flăcările au distrus casa.

Mihaela și Ștefan au publicat pe rețelele sociale imagini cu rămășițele incendiului. Flăcările au devastat totul. Pompierii au intervenit și s-au luptat cu flăcările care au mistuit casa din județul Prahova. Din fericire, nu au existat victime. Pompierii au reușit să stingă flăcările după o oră și exista riscul ca incendiul să se extindă și la celelalte case.

„Când totul se duce în câteva minute…”, a scris Ștefan.

„Suntem distruși, în câteva minute a dispărut totul. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți în viață”, a scris Mihaela, care a precizat că va povesti mai multe despre cele întîmplate după ce ea și soțul ei își vor reveni din starea de șoc.

Incendiul fost semnalat miercuri seară, în jurul orei 20:30, printr-un apel la 112, în localitatea prahoveană Vărbilău.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizați pompierii de la Punctul de Lucru Vărbilău, sprijiniți de echipaje ale Detașamentului de Pompieri Vălenii de Munte.

„Au fost alertați pompierii de la Punctul de Lucru Vărbilău, precum și cei de la Detașamentul Vălenii de Munte, deplasându-se la locul indicat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar de la Punctul de Lucru Lipănești intervine o ambulanță SMURD. Din informațiile primite până în acest moment, incendiul se manifestă generalizat pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Pompierii acționează pentru împiedicarea propagării flăcărilor, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. Intervenția pompierilor este în desfășurare”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Prahova, Andreia Ursachi în seara de miercuri, 21 ianuarie 2026.

Mihaela și Ștefan au fost concurenți în sezonul 11 Mireasa, în cadrul căruia s-au căsătorit civil.