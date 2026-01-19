Ștefan din sezonul 11 Mireasa a transmis un mesaj pe rețelele sociale în care a dat de înțeles că el și Mihalea au trecut printr-o perioadă dificilă, dar au depășit-o împreună.

Mulți au crezut că Ștefan și Mihaela s-au despărțit, după ce cei doi nu au mai apărut împreună în mediul online, fata fiind în Moldova, iar tânărul în România. Recent, Ștefan a spus adevărul despre relația lor: cei doi formează în continuare un cuplu și se iubesc.

Băiatul i-a făcut o declarație de dragoste soției, precizând că după greutăți vine o perioadă fericită.

Ștefan din sezonul 11 Mireasa, adevărul despre relația cu Mihaela. Ce spune după ce mulți au crezut că s-au despărțit

„Oricât de greu este, niciodată să nu renunți ușor. Te iubesc, Mihaela! Când te pregătești să renunți, adu-ți aminte ce v-ați promis! După ploaie vine soare”, a transmis Ștefan pe contul lui de Instagram.

Așadar, fiul doamnei Mihaela a dat de înțeles că el și soția au întâmpinat dificultăți, dar nu au renunțat să lupte și să se susțină reciproc.

Cum a început povestea de iubire dintre Mihaela și Ștefan

Mihaela și Ștefan au format cel mai longeviv cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au plăcut încă de la început și au fost susținuți de doamna Mihaela să se cunoască mai bine. Totuși, mama a avut îngrijorări la începutul cunoașterii lor, avertizând-o pe Mihaela că Ștefan nu îi poate oferi stilul de viață luxos cu care este obișnuită.

Însă fetei nu i-a păsat, l-a plăcut mult pe Ștefan și a fost sigură că împreună vor reuși să aibă o viață frumoasă, fără lipsuri, ci cu bogăție obținută prin multă muncă.

Relația lor a evoluat frumos, fără certuri majore până la task-ul cătușelor, când Ștefan a dormit cu Liliana în același pat. Mihaela a fost deranjată, însă și-a concentrat furia asupra ”rivalei”, iertându-l rapid pe iubitul ei pentru greșeala majoră.

Doar intervențiile domnului Florin, tatăl lui Ștefan, au reușit să destabilizeze pentru moment cuplul Mihaela- Ștefan. Acesta și-a arătat, încă de la început, dezacordul în privința alegerii fiului său și, de-a lungul celor șase luni, a intervenit și a folosit cuvinte nu tocmai plăcute la adresa nurorii. De altfel, el nu a fost prezent nici la cununia civilă.

Și sora lui Ștefan a părut să aibă dubii în privința Mihaelei, pe care a bănuit-o că țintește la Marele Premiu. Însă îndoielile s-au risipit rapid, căci Alexandra chiar a susținut-o pe logodnica fratelui când scandalul Dima era în plină desfășurare.

Chiar după ce s-au logodit în Republica Moldova, Mihaela și Ștefan au fost puternic zguduiți de Task-ul Telefoanelor, când băiatul a găsit un mesaj pentru fostul Mihaelei, Dima.

Aceasta i-a explicat inițial că este vorba despre un prieten cu beneficii, cu care nu a mai avut intimitate din aprilie sau august. Adevărul era, însă, altul. În cele din urmă, Mihaela a recunoscut că l-a întâlnit pe Dima chiar înainte să intre în emisiunea Mireasa.

Momentul a fost cu greu suportat de Ștefan, care i-a apreciat sinceritatea, dar care nu mai era sigur că vrea să îi devină soț. După zile în care s-a măcinat, el a cerut un apel telefonic cu părinții. După 40 de minute de discuții, Ștefan a decis să continue cu căsătoria. Astfel, pe 9 iulie 2025, ei au devenit familia Drăguș.