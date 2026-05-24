Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”

Trupa Sweet Kiss făcea furori în anii 90 cu piesa „Alin, Alin”. Iată ce mai fac astăzi membrii formației!

Înființată în anul 1997, trupa Sweet Kiss a devenit rapid un fenomen odată cu lansarea piesei „Alin, Alin”, un hit care a rămas în urechile tuturor. Alături de alte melodii, precum „Floare albastră”, formația a dat tonul muzicii dance de la finalul anilor 90.

La acea vreme, membrii formației aveau doar 17 ani. Fanii îi recunoșteau pe stradă, le cereau autografe, iar concertele deveneau adevărate spectacole.

Cum s-a format trupa Sweet Kiss

Irina Pavlenco, solista trupei Sweet Kiss, mărturisește că, pentru ei, succesul a însemnat fiecare fan care îi recunoștea pe stradă și le cerea autografe.

Totuși, popularitatea uriașă a venit la pachet cu multă responsabilitate. Membrii trupei își amintesc că mergeau la concerte însoțiți de bodyguarzi, iar, în locul unei adolescențe obișnuite, aveau turnee și kilometri întregi parcurși prin țară.

„Dorința publicului de a ne atinge sau de a face o poză cu noi era foarte mare (...) Nu am avut o adolescență tipică și ne bucurăm pentru asta”, au spus aceștia, potrivit Cancan.

Irina Pavlenco a dezvăluit și cum s-a format trupa Sweet Kiss. Totul a pornit de la un casting, în urma căruia a apărut formula finală, cu două voci feminine și un coleg care completa proiectul.

Deși activitatea trupei s-a diminuat după începutul anilor 2000, membrii resping ideea unei destrămări reale. Chiar și în perioadele de pauză, legătura dintre ei a rămas la fel de puternică.

„Trupa nu s-a destrămat niciodată. Drumurile personale ne-au dus pe alte căi, dar am rămas mai mult decât prieteni. Sweet Kiss este o familie”, a mai dezvăluit Irina Pavlenco, citată de sursa menționată mai sus.

Ce mai fac astăzi membrii trupei Sweet Kiss

După ce s-au reunit, artiștii din trupa Sweet Kiss au lansat piese noi și au început să urce din nou pe scenă. Începând cu anul 2025, au cântat în cluburi, readucând atmosfera anilor 90 în fața unui public care i-a primit cu același entuziasm.

„Reacția publicului a rămas aceeași, ca și când această pauză n-ar fi existat niciodată”, au mărturisit aceștia, potrivit Cancan.

Artiștii sunt conștienți că industria muzicală românească s-a schimbat radical, dar sunt convinși că se pot adapta.

„Putem face față oricărei schimbări pe piața muzicală. Orice artist trebuie să se adapteze, este normal (...) Melodiile noastre se vor cânta și peste o sută de ani”, a continuat Irina Pavlenco, care e de părere că muzica lor are forța de a trece testul timpului.

Cu hituri care încă se cântă și cu o revenire în plină desfășurare, trupa Sweet Kiss demonstrează că succesul nu a fost întâmplător.