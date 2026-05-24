Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur

Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur

Un jurnalist a dezvăluit ce face Prințul William atunci când rămâne singur.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 10:15 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 17:34
Galerie
Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Prințul William este din nou în centrul atenției, după ce un obicei mai puțin cunoscut de public a devenit subiect de dezbatere în mediul online.

Într-un episod postat pe canalul de YouTube „Talking Royals”, jurnalistul Chris Ship a dezvăluit ce face Prințul când rămâne singur, dar și câți bani primește pentru rolul său din Familia Regală.

Citește și: Cine este cel mai popular membru al Familiei Regale Britanice. Cine a detronat-o pe Prințesa Kate Middleton

Ce face Prințul William când rămâne singur

Articolul continuă după reclamă

În cadrul discuției, jurnalistul a fost întrebat dacă Prințul George este atras de jocurile video. Deși nu a oferit o confirmare, jurnalistul a dezvăluit că William este „cunoscut pentru faptul că petrece destul de mult timp” jucându-se, potrivit relatărilor preluate de Morning Honey, citate de o sursă.

Subiectul a împărțit rapid internetul în două tabere. O parte a tratat informația cu ironie și curiozitate, întrebându-se ce tipuri de jocuri ar prefera moștenitorul tronului britanic. Jurnalistul Chris Ship a recunoscut că nu are date concrete, însă a presupus că ar putea fi vorba despre titluri populare precum FIFA sau Grand Theft Auto, mai transmite sursa citată mai sus.

În aceeași discuție s-a amintit că Prințul William ar fi vorbit în trecut despre interesul fiului său, Prințul George, pentru jocurile video. Soțul Prințesei Kate MIddleton a subliniat că familia încearcă să limiteze și să monitorizeze atent timpul petrecut în fața ecranelor.

În același timp, nu au lipsit nici reacțiile dure: „Nu mă surprinde. Probabil joacă și jocuri violente. După ce termină cu scurgerile de informații, cu atacurile la adresa fratelui său prin presă sau cu țipetele la angajați ori la soție, are nevoie de ceva unde să își descarce agresivitatea”, a scris un utilizator, potrivit sursei de mai sus.

Jurnalistul a mai dezvăluit că Prințul William încasează 22 milioane de lire sterline pe an pentru îndatoririle regale.

Citește și: „Tata îți simte lipsa!” Mesajul sfâșietor al Prințesei Charlotte pentru Diana. Fotografia nemaivăzută publicată de Prințul William

Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt

Potrivit zvonurilor, cei doi au avut propriile spații de dormit la reședința lor din Londra, Apartamentul 1A din Kensington Palace.

Deși obiceiul paturilor separate poate ridica semne de întrebare, experții susțin că acesta poate fi sănătos pentru ambele persoane implicate.

Potrivit experților în somn de la Universitatea Loughborough, femeile au nevoie de aproximativ 20 de minute în plus de somn față de bărbați, din cauza „complexității” creierului lor. Astfel, un dormitor separat ar putea însemna că Prințesa Kate beneficiază de odihnă suplimentară, fără a fi deranjată prea devreme de soțul ei.

În 2023, Prințesa a vorbit despre nevoia de a gestiona stresul. A recunoscut că, în trecut, a avut dificultăți cu somnul. Totuși, dacă William și Kate au ales să doarmă separat, acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de probleme în căsnicie, potrivit lui Jessica Alderson, expertă în relații.

„Unul dintre cele mai mari mituri despre relații e că dormitul în paturi separate indică o relație nesănătoasă, dar acest lucru nu e neapărat adevărat (...) Pentru un cuplu, dormitul separat poate reprezenta chiar libertate și le oferă fiecăruia propriul spațiu”, a explicat experta.

„Atunci când cuplurile dorm separat, fiecare își poate seta propriile preferințe legate de somn. Temperatura camerei, lenjeria sau rutina de culcare. Acest lucru poate duce la o calitate mult mai bună a somnului pentru ambii parteneri, ceea ce are un impact pozitiv asupra tuturor aspectelor vieții, inclusiv asupra relației lor,” a continuat Alderson.

Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur
+6
Mai multe fotografii

Dar se pare că, în ciuda zvonurilor, Prințul și Prințesa de Wales nu dorm în camere separate. În 2024, William a părut să infirme aceste zvonuri. Prințul a sugerat nu doar că împart același pat, dar că mai există și un „membru”, respectiv câinele lor, Orla.

Cu ce problemă s-a confruntat Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea: „Lumea nu și-a dat seama”  ... Mai ții minte trupa Sweet Kiss? Ce mai fac astăzi artiştii care dădeau tonul cu piesa „Alin, Alin”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Observatornews.ro Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
Antena 3 Captain Daz. Cum a ajuns un australian cu suflet de român să facă milioane de oameni să râdă de copilăria lor Captain Daz. Cum a ajuns un australian cu suflet de român să facă milioane de oameni să râdă de copilăria lor
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arată mama lui Răducu Mazăre. Imagini rare cu Ianina Petcu. Cum s-au filmat cei doi pe litoral
Cum arată mama lui Răducu Mazăre. Imagini rare cu Ianina Petcu. Cum s-au filmat cei doi pe litoral
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
"Mulţumesc Bucureşti, mulţumesc România". Reacţia unui tânăr din Ucraina venit la concetrul Max Korzh Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x