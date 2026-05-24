Un jurnalist a dezvăluit ce face Prințul William atunci când rămâne singur.

Obiceiul mai puțin cunoscut al Prințului William a stârnit dezbateri pe internet. Ce face când rămâne singur | Shutterstok

Prințul William este din nou în centrul atenției, după ce un obicei mai puțin cunoscut de public a devenit subiect de dezbatere în mediul online.

Într-un episod postat pe canalul de YouTube „Talking Royals”, jurnalistul Chris Ship a dezvăluit ce face Prințul când rămâne singur, dar și câți bani primește pentru rolul său din Familia Regală.

Citește și: Cine este cel mai popular membru al Familiei Regale Britanice. Cine a detronat-o pe Prințesa Kate Middleton

Ce face Prințul William când rămâne singur

Articolul continuă după reclamă

În cadrul discuției, jurnalistul a fost întrebat dacă Prințul George este atras de jocurile video. Deși nu a oferit o confirmare, jurnalistul a dezvăluit că William este „cunoscut pentru faptul că petrece destul de mult timp” jucându-se, potrivit relatărilor preluate de Morning Honey, citate de o sursă.

Subiectul a împărțit rapid internetul în două tabere. O parte a tratat informația cu ironie și curiozitate, întrebându-se ce tipuri de jocuri ar prefera moștenitorul tronului britanic. Jurnalistul Chris Ship a recunoscut că nu are date concrete, însă a presupus că ar putea fi vorba despre titluri populare precum FIFA sau Grand Theft Auto, mai transmite sursa citată mai sus.

În aceeași discuție s-a amintit că Prințul William ar fi vorbit în trecut despre interesul fiului său, Prințul George, pentru jocurile video. Soțul Prințesei Kate MIddleton a subliniat că familia încearcă să limiteze și să monitorizeze atent timpul petrecut în fața ecranelor.

În același timp, nu au lipsit nici reacțiile dure: „Nu mă surprinde. Probabil joacă și jocuri violente. După ce termină cu scurgerile de informații, cu atacurile la adresa fratelui său prin presă sau cu țipetele la angajați ori la soție, are nevoie de ceva unde să își descarce agresivitatea”, a scris un utilizator, potrivit sursei de mai sus.

Jurnalistul a mai dezvăluit că Prințul William încasează 22 milioane de lire sterline pe an pentru îndatoririle regale.

Citește și: „Tata îți simte lipsa!” Mesajul sfâșietor al Prințesei Charlotte pentru Diana. Fotografia nemaivăzută publicată de Prințul William

Cum dorm Prințul William și Kate Middleton acasă, de fapt

Potrivit zvonurilor, cei doi au avut propriile spații de dormit la reședința lor din Londra, Apartamentul 1A din Kensington Palace.

Deși obiceiul paturilor separate poate ridica semne de întrebare, experții susțin că acesta poate fi sănătos pentru ambele persoane implicate.

Potrivit experților în somn de la Universitatea Loughborough, femeile au nevoie de aproximativ 20 de minute în plus de somn față de bărbați, din cauza „complexității” creierului lor. Astfel, un dormitor separat ar putea însemna că Prințesa Kate beneficiază de odihnă suplimentară, fără a fi deranjată prea devreme de soțul ei.

În 2023, Prințesa a vorbit despre nevoia de a gestiona stresul. A recunoscut că, în trecut, a avut dificultăți cu somnul. Totuși, dacă William și Kate au ales să doarmă separat, acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de probleme în căsnicie, potrivit lui Jessica Alderson, expertă în relații.

„Unul dintre cele mai mari mituri despre relații e că dormitul în paturi separate indică o relație nesănătoasă, dar acest lucru nu e neapărat adevărat (...) Pentru un cuplu, dormitul separat poate reprezenta chiar libertate și le oferă fiecăruia propriul spațiu”, a explicat experta.

„Atunci când cuplurile dorm separat, fiecare își poate seta propriile preferințe legate de somn. Temperatura camerei, lenjeria sau rutina de culcare. Acest lucru poate duce la o calitate mult mai bună a somnului pentru ambii parteneri, ceea ce are un impact pozitiv asupra tuturor aspectelor vieții, inclusiv asupra relației lor,” a continuat Alderson.

Dar se pare că, în ciuda zvonurilor, Prințul și Prințesa de Wales nu dorm în camere separate. În 2024, William a părut să infirme aceste zvonuri. Prințul a sugerat nu doar că împart același pat, dar că mai există și un „membru”, respectiv câinele lor, Orla.