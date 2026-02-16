Bianca Diac și Mihai Dumitru s-au căsătorit religios. Imagini superbe de la evenimentul foștilor concurenți din sezonul 2 Mireasa

Bianca și Mihai din sezonul 2 Mireasa s-au căsătorit religios și și-au botezat fiul. La mai bine de 5 ani de când s-au cunoscut în casa Mireasa, BIMI au devenit soț și soție.

Bianca și Mihai s-au căsătorit la 5 ani de la Finala sezonului 2 Mireasa. Atunci, tânăra a spus NU în fața primarului, pentru că nu simțea să facă acest pas cu toată inima, însă acum a îmbrăcat rochia de mireasă, vizibil emoționată.

Bianca și Mihai din sezonul 2 Mireasa au făcut nuntă

În cei 5 ani de relație, Bianca și Mihai au avut și momente foarte fericite, și momente grele, peste care au trecut împreună. Chiar dacă au spus NU în februarie 2021, cei doi au spus un mare DA în fața lui Dumnezeu în februarie 2026, când l-au botezat și pe fiul lor. Cei doi părinți au spus DA pentru o viață împreună.

Mireasa a avut o rochie superbă, de prințesă, cu voal lung și umeri goi și decolteu adânc, iar mirele a avut un costum crem.

Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.

