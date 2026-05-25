Mireasa, sezon 13. Imagini din arhivă cu brățara primită de Claudia de la Daniel. Ce reacție a avut concurenta în direct

La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost difuzate imagini cu Claudia arătând brățara primită cu ocazia aniversării cu Daniel din luna aprilie. Concurenta Mireasa a susținut că bijuteria nu e aceeași cu cea pe care ea i-a dăruit-o lui Denis.

La Mireasa a fost prezentat un material cu Claudia făcându-i lui Denis un cadou, iar în platou au existat râsete și mai mulți concurenți au spus că era vorba despre brățara primită de tânără de la Daniel, când ei erau într-o relație. Claudia a negat, precizând că i-a dăruit lui Denis bărțara primită de la bunica ei.

Imagini din arhivă cu brățara primită de Claudia de la Daniel în luna aprilie. Cum a reacționat fata în direct la Capricii, după ce a spus că bijuteria oferită de ea lui Denis este alta

Denis a precizat la Capricii că el a fost cel care i-a cerut brățara Claudiei.

La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost difuzate imagini de pe 23 aprilie de la Mireasa Direct din Culise, unde Claudia a arătat ce brățară a primit de la Daniel de aniversarea lor. După ce a văzut imaginile, Claudia a continuat să spună că brățara primită de la Daniel nu este aceeași cu cea pe care i-a dăruit-o ea lui Denis.

„Daniel a venit cu tort frumos mi-a luat această brățară, fotografii cu noi de la susținători, a fost foarte frumos”, spunea Claudia despre surpriza pe care i-a pregătit-o Daniel de aniversarea lor.

După difuzarea imaginilor Claudia a negat că este aceeași brățară.

„Minți cu imaginile în față. Vedem aceleași imagini? De ce nu recunoaște? Ea trebuia să recunoască că brățara e de la susținători”, a spus Daniel la Capricii.

„Eu știu ce spun. Nu este aceeași brățară, Daniel. Caut-o la tine. Eu vă spun care este adevărul. Măi Daniel, sincer chiar mă dezguști”, a spus Claudia.

