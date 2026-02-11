De ce nu au mai apărut împreună Maria și Cristian. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au avut un motiv să lipsească din online

Antena Căutare
Maria și Cristian nu au mai apărut împreună pe rețelele sociale din decembrie, fapt care i-a îngrijorat pe susținătorii lor. Câștigătorii sezonului 11 Mireasa au recunoscut că a fost o cauză a absenței lor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Februarie 2026, 16:32 | Actualizat Miercuri, 11 Februarie 2026, 16:45
Galerie
Maria are o sarcină cu risc | Antena 1& Instagram

Din păcate, Maria are o sarcină cu risc, motiv pentru care trebuie să stea foarte liniștită și nu poate face activități aparent banale, pentru că îi pot pune bebelușul în pericol. Cei doi au făcut un vlog împreună și l-au publicat pe YouTube, anunțând astfel că sunt bine, dar atenți și prevăzători.

„În ultimele luni nu prea ne-ați văzut activi și au fost tot felul de întrebări, ce facem, de ce nu mai postăm. Vreau să vorbim și să povestim de ce am lipsit de pe social media. Înainte de decembrie am fost foarte activi, dar să știți că este o cauză. Din decembrie când am fost la doctor ni s-a spus că Maria are o sarcină cu risc. În momentele alea a căzut cerul pe noi. Noi am încercat să rămânem optimiști, dar a fost greu. Acum suntem bine, ne-am obișnuit cu situația. Am învățat să fac mâncare românească. Fac tot ce făcea Maria”, a spus Cristian.

„Probabil v-ați făcut griji pentru noi și pentru bebe, dar să știți că noi suntem foarte bine. Controlul din decembrie ne-a cam dat peste cap și a trebuit să avem foarte mare grijă. Ne-a doborât pentru că nu e ceva ușor de procesat, și am preferat să ținem pentru noi. Eu sunt foarte obosită. Am trecut prin momente grele, dar am preferat să le ținem pentru noi. Când trece o săptămână suntem fericiți că am mai câștigat încă una și încă una, a spus Maria.

Copilul familiei Stanciu este așteptat să vină pe lume la finalul lunii aprilie, sau începutul lunii mai.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian. Cum s-a format familia Stanciu

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian. Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.

Colaj cu Maria și Cristian
+5
Mai multe fotografii

Maria și Cristian au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa și în Finala sezonului 11 au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire.

