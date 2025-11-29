Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, detalii despre viața lor. Când va naște tânăra și unde se vor stabili

Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au fost prezenți la ediția specială de ziua Antenei. Cei doi viitori părinți au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pe viitor.

Maria și Cristian vor deveni părinții unui mic Taur. Copilul lor se va naște la finalul lui aprilie sau începutul lunii mai. Cei doi vor pleca în ianuarie în Italia, unde se vor stabili și încă se mai gândesc dacă Maria va naște acolo. De când au câștigat sezonul 11 Mireasa, Maria și Cristian s-au plimbat foarte mult și s-au bucurat de timpul petrecut unul alături de celălalt.

De când este însărcinată, Maria și-a schimbat stilul de viață, mănâncă mult mai sănătos și nu mai fumează. Cristian și soția sa ne-au arătat imagini de la bunica băiatului de la țară, acolo unde stau momentan. La mamaie la țară, Maria și Cristian au grijă de 19 pisici și 18 căței.

Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, detalii despre viața lor de viitori părinți. Când va naște tânăra și unde se vor stabili

„Încă suntem în România momentan, dar ne vom stabili în Italia. În ianuarie plecăm. De când s-a încheiat emisiunea ne-am plimbat foarte mult: Italia, Germania, ROmânia, am colindat țara cu mașina. Visul de a da la Jandarmi l-am amânat, mai ales că vine și bebe, dar poate voi reuși să mi-l urmez în Italia”, a povestit Maria.

Întrebați cu cine au ținut legătura din sezonul lor, Maria și Cristian au răspuns:

„Am păstrat legătura cu Roxana. Cu Amalia am vorbit de 2 ori. Edera m-a contactat o dată”, a spus Maria.

„Eu am mai vorbit cu Marinescu”, a spus Cristian.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian. Cum s-a format familia Stanciu

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian. Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.

Maria și Cristian au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa și în Finala sezonului 11 au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire.