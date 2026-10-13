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Radu și Veronica au fost filmați când discută singuri în dormitor, la Mireasa! Ce au surprins camerele

În ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Radu și Veronica au fost filmați în timp ce discută singuri în dormitor! Află ce au surprins camerele de filmat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 14:03 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 14:44
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Radu și Veronica s-au simțit atât de bine la petrecerea de sâmbătă încât nu și-au mai putut ascunde atracția unul pentru celălalt și, în mod inevitabil, cei doi au ajuns la un sărut pătimaș, la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Ulterior, situația a stârnit numeroase discuții printre mame și concurenți. În mod surprinzător, camerele de filmat au surprins momentul în care Radu și Veronica au profitat că sunt singuri în dormitor și au lămurit unele lucruri. Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi concurenți și ce detalii au ieșit la iveală în detalii în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Radu și Veronica, filmați când discută singuri în dormitor, la Mireasa! Ce s-a întâmplat în ediția din 13 octombrie 2026

La petrecerea de sâmbătă, Radu și Veronica au dansat lasciv și au ajuns să se sărute. Ulterior, tânărul a părut că regretă cele întâmplate și a anunțat în ediția precedentă a show-ului Mireasa faptul că a mers prea departe din cauza consumului exagerat de băuturi alcoolice, dar și că nu dorește să formeze un cuplu cu ea.

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Ulterior, în ediția din 13 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Radu și Veronica au fost filmați în timp ce discută despre cele întâmplate. Veronica a încercat să înțeleagă mai bine ce anume l-a determinat pe Radu să dea înapoi după momentele de apropiere trăite împreună, în timp ce tânărul a încercat să îi explica faptul că tot ceea ce s-a întâmplat a fost doar o dorință de moment de a se distra și nimic mai mult.

Veronica i-a adus diferite argumente, însă Radu nu s-a lăsat și a spus că un comportament similar a avut și cu alte tinere din casa Mireasa.

Tânărul și-a cerut scuze pentru comportamentul avut și a spus că l-au deranjat vorbele jignitoare ale celor din casă la adresa Veronicăi. Discuțiile au continuat și în Live, acolo unde Radu și-a explicat mai mult comportamentul avut, iar Veronica a încercat să scoată în evidență faptul că tânărul îi spune ei ceva, dar declarată ceva diferit la testimonial sau în emisiune. Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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